Cristian Pavón podría irse ya de Boca rumbo al Atlético Mineiro

Luego de que el entrenador del Atlético Mineiro, Antonio «Turco» Mohamed, flamante campeón de la Supercopa de Brasil admitiera hace unos días que existe la posibilidad de incorporar a Cristian Pavón a mitad de año, este jueves surgió la posibilidad de que el delantero de Boca de vaya ahora para el club de Minas Gerais.

El delantero de 26 años no entra en los planes de Boca tras no renovar su contrato con el club, y no volverá a jugar con la casaca azul y oro si mantiene su postura según la decisión de la dirigencia xeneize. El cordobés ya se quedó fuera de la convocatoria de Sebastián Battaglia para los tres primeros partidos de la Copa de la LPF.

Los dirigentes del Mineiro ya tuvieron una reunión con los representantes del jugador y se lo quieren llevar ya a Brasil. La idea es que el delantero esté para el arranque del Brasileirao, que comienza a principios de abril, y también poder inscribirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Vale recordar que el cordobés debe cumplir seis fechas de sanción que le aplicó la Conmebol justamente por el escándalo que protagonizaron el Atlético y Boca en el Mineirao en la edición 2021.

O último gol de Cristian Pavón no Mineirão foi esse aí! 🤭👀



📸 Reprodução/Fox Sports pic.twitter.com/WNUsgqI6bZ — Central do Galo (@CentralDoCAM) February 24, 2022

Frente a la idea de los brasileños de llevarse ya al jugador, el Consejo de Fútbol de Boca deberá resolver qué hace con el jugador que quedará libre a mitad de año y se irá sin cargo. El Atlético estaría dispuesto a resarcir a Boca por desprenderse antes de un futbolista que no le dejará ningún beneficio económico después de junio.