Domínguez, filoso contra Flamengo en la previa del desquite con Estudiantes: «Son poderosos…»
El entrenador palpitó el gran partido del jueves, luego del 2-1 de los cariocas en el Maracaná. "Tienen las herramientas para hablar y presionar. Y que hablen..."
Eduardo Domínguez prepara el operativo para revertir el 1-2 de la ida ante Flamengo y confía en su plantel, aunque también sabe que se enfrentará a un rival muy duro, con variantes de sobra y mucho poder económico. El gol de Guido Carrillo le dio vida a Estudiantes de La Plata, que sueña con la revancha para meterse en las semifinales, camino a su quinta Copa Libertadores.
El partido disputado en el Maracaná dejó la polémica expulsión de Gonzalo Plata, que después fue revisada y finalmente, podrá estar en la revancha de este jueves, en UNO. El DT habló sobre este tema y dijo: «Nosotros nos tenemos que focalizar para pasar en la serie. De nada sirve hablar ahora de si merecía ser expulsado antes o no (Gonzalo Plata). El ente mayor es la Conmebol».
En la rueda de prensa posterior al triunfo sobre Defensa y Justicia, por el torneo local, el Barba recalcó: «Sabemos al gigante que nos vamos a enfrentar. Pero nosotros sabemos cómo agrandarnos. Cerrar nuestra serie en el estadio va a tener una energía que nos va a llevar. Creemos en nosotros y nos sentimos fuertes».
«Tienen las herramientas para hablar y presiona»
Eduardo Domínguez siguió con su análisis y avisó que «va a ser un partido muy disputado y en nuestra casa somos fuertes. Tenemos que tomar los recaudos por la gran jerarquía que tienen ellos. Van a venir a defender el resultado, pero van a venir a querer tener la pelota y a atacar. Nosotros creemos saber cómo tenemos que defender».
Más picante, agregó que «con todo el poderío que tienen estamos a un gol. Ellos son un equipo poderoso y tienen las herramientas para hablar y presionar. Y que hablen. Yo me focalizo para trabajar y demostrar con nuestra gente. Inventaron varios cuentos de que el línea me recomendó que lo saqué a Gómez. Tantas veces se dicen un montón de cosas y cuando jugás con un gran equipo como Flamengo, que se queden con esas cosas, es tema de ellos».
La arenga de Domínguez: «Necesitamos de todos»
Eduardo Domínguez cerró la conferencia con una arenga: «Esto es de todos, no solo de los once que van a jugar. Somos 31 o 32, y dependemos de todos ellos. Dependemos de la cocina, de los médicos, de la parte de nutrición y los utileros. Necesitamos de todos. Para pasar de fase es de todos el empuje. Tenemos que ser inteligentes«.
Comentarios