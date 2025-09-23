Domínguez, filoso contra Flamengo en la previa del desquite con Estudiantes: «Son poderosos…»

El DT del Pincha estuvo picante luego de la victoria ante Defensa, por el torneo local. Se vienen 90 minutos calientes por la Copa, ante el Fla. (FBaires)

Eduardo Domínguez prepara el operativo para revertir el 1-2 de la ida ante Flamengo y confía en su plantel, aunque también sabe que se enfrentará a un rival muy duro, con variantes de sobra y mucho poder económico. El gol de Guido Carrillo le dio vida a Estudiantes de La Plata, que sueña con la revancha para meterse en las semifinales, camino a su quinta Copa Libertadores.

El partido disputado en el Maracaná dejó la polémica expulsión de Gonzalo Plata, que después fue revisada y finalmente, podrá estar en la revancha de este jueves, en UNO. El DT habló sobre este tema y dijo: «Nosotros nos tenemos que focalizar para pasar en la serie. De nada sirve hablar ahora de si merecía ser expulsado antes o no (Gonzalo Plata). El ente mayor es la Conmebol».

En la rueda de prensa posterior al triunfo sobre Defensa y Justicia, por el torneo local, el Barba recalcó: «Sabemos al gigante que nos vamos a enfrentar. Pero nosotros sabemos cómo agrandarnos. Cerrar nuestra serie en el estadio va a tener una energía que nos va a llevar. Creemos en nosotros y nos sentimos fuertes».

El gol de Carrillo le dio vida a Estudiantes. (AP)

«Tienen las herramientas para hablar y presiona»

Eduardo Domínguez siguió con su análisis y avisó que «va a ser un partido muy disputado y en nuestra casa somos fuertes. Tenemos que tomar los recaudos por la gran jerarquía que tienen ellos. Van a venir a defender el resultado, pero van a venir a querer tener la pelota y a atacar. Nosotros creemos saber cómo tenemos que defender».

Más picante, agregó que «con todo el poderío que tienen estamos a un gol. Ellos son un equipo poderoso y tienen las herramientas para hablar y presionar. Y que hablen. Yo me focalizo para trabajar y demostrar con nuestra gente. Inventaron varios cuentos de que el línea me recomendó que lo saqué a Gómez. Tantas veces se dicen un montón de cosas y cuando jugás con un gran equipo como Flamengo, que se queden con esas cosas, es tema de ellos».

La arenga de Domínguez: «Necesitamos de todos»

Eduardo Domínguez cerró la conferencia con una arenga: «Esto es de todos, no solo de los once que van a jugar. Somos 31 o 32, y dependemos de todos ellos. Dependemos de la cocina, de los médicos, de la parte de nutrición y los utileros. Necesitamos de todos. Para pasar de fase es de todos el empuje. Tenemos que ser inteligentes«.