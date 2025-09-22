Racing y Vélez definen al primer semifinalista de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Esta tarde, Racing y Vélez se vuelven a ver las caras tras el duelo en el José Amalfitani, la semana pasada. Desde las 19, la Academia recibe al Fortín por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores para definir al primer semifinalista del certamen internacional. El encuentro se podrá ver por Fox Sports.

Tras la victoria 2-0 ante Huracán por la fecha 9 del Torneo Clausura, Racing ya tiene en su horizonte el duelo clave para seguir en la copa. Pero Gustavo Costas mantiene una duda en el once inicial, el extremo Santiago Solari.

En Liniers, el atacante de 27 años sufrió una sobrecarga fuerte en el isquiotibial izquierdo, que lo privó de disputar los 15 minutos finales (fue reemplazado por Tomás Conechny). Si bien permanece lesionado, el entrenador, quien no lo utilizó frente al Globo, tomó la decisión de que, por lo menos, concentre para el partido y será evaluado hasta último momento.

Mientras que la buena noticia para Costas es que recuperará a Bruno Zuculini, quien había sido expulsado en el juego de vuelta ante Peñarol, en el que también recibió la tarjeta roja Marcos Rojo. Esta semana será clave para la Academia ya que hoy buscará volver a estar entre los cuatro mejores de América, logro que no consigue desde 1997. Pero además, recibirá a Independiente en el Clásico de Avellaneda el domingo 28 de septiembre y, entresemana, jugará ante River el jueves 2 de octubre, por un lugar en las semis de Copa Argentina.

Por el lado del Fortín, el panorama no es tan alentador pero la ilusión de sus hinchas se mantiene intacta. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto vienen de ganarle como visitante a San Martín de San Juan por 2-1 y marchan terceros en la Zona B.

Con ese envión local, los de Liniers intentarán volver a dar el golpe fuera de su casa y se ilusionan con volver a levantar el trofeo, ya que la única vez que lo consiguió fue hace más de 30 años, en 1994, cuando derrotó en la final a San Pablo, por penales, luego de empatar 1 a 1 en el global.

La probable formación de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; S. Solari y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

La probable formación de Vélez ante Racing por la Copa Libertadores

Tomás Marchiori; Elias Gomez, Aarón Quirós, Emanuel Mammana, Jano Gordon; Agustin Bouzat, Rodrigo Aliendro, Imanol Machuca, Tomás Galván, Maher Carrizo, Michael Santos. DT: Guillermo Barros Schelotto.