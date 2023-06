El futuro de Lionel Messi: ¿Inter de Miami, Al Hilal, Barcelona, Newell’s o Inglaterra?

Se viene la última función de Lionel Messi en suelo francés. El campeón del Mundo se despedirá este sábado del Paris Saint Germain y de sus hinchas, con los que tuvo una díficil relación, en el partido contra Clermont como local por la última fecha de la Ligue 1.

Con el título bajo el brazo, la Pulga le pondrá fin a su aventura por Francia a partir de las 16 (hora de la Argentina), con la televisación de ESPN.

PSG ya se coronó el sábado pasado cuando empató de visitante con Racing de Estrasburgo (1-1), con gol de Messi tras recibir un pase del francés Kylian Mbappé. El frío festejo de Lionel, que no miró a los hinchas de su equipo, sintetizó lo vivido en estos dos años con su segundo club como profesional: frialdad y hostigamiento en general.

“Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, declaró Jorge Messi, padre del crack, semanas atrás cuando surgieron los primeros rumores sobre una posible oferta desde el fútbol árabe.

El final de temporada está cerca y ya son varios los clubes que se meten de lleno en la discusión por intentar contratar a Lionel Messi, para contar en sus filas con el mejor jugador del Planeta. Inter de Miami pica en punta, el regreso a Barcelona depende de factores externos, la oferta del Al Hilal parece irresistible, Newell’s parece una utopía pero la ilusión permanece y algunos clubes de la Premier League de Inglaterra sueñan con la Pulga.

Inter de Miami pica en punta para contar con Messi

El Inter Miami es uno de los equipos que suspira por contar con Lionel Messi y el pasado jueves anunció que el equipo será dirigido por un joven entrenador argentino con la misión de remontar el rumbo en la MLS, en lo que parece ser el primer guiño para el rosarino.

David Beckham, copropietario de la franquicia, anunció el despido de Phil Neville como DT, que tenía al Inter en la última plaza de la Conferencia Este, y su lugar será ocupado por Javier Morales.

El argentino, de 43 años, hizo carrera como jugador en el Real Salt Lake y el FC Dallas de la liga norteamericana hasta su retirada en 2017, cuando comenzó una carrera como técnico de formación y luego asistente de Neville.

Aunque la liga saudita anhela reclutarlo y el Barcelona sueña con su regreso, desde el Inter Miami tampoco se descarta que puedan convencer al argentino para que, a sus 35 años, llegue al estado de Florida antes de disputar la Copa América de 2024 en Estados Unidos.

La propia MLS, una liga que marca límites salariales a los equipos, ha manifestado en los últimos meses su apertura a encontrar fórmulas creativas para ofrecer una oferta competitiva al siete veces ganador del Balón de Oro.

Barcelona y el factor tope salarial para el regreso de Messi

El regreso a Barcelona para un ‘Last Dance’ de Messi parece ser el sueño de todos en Catalunia, aunque en la realidad la vuelta parece estar lejos de concretarse.

Los catalanes, sumergidos en una crisis económica, deben conseguir el visto bueno de La Liga para poder avanzar por el argentino. Dentro de los movimientos que deberán realizar tendrán que bajar su masa salarial y vender a algunos de sus futbolistas.

Si bien desde el entorno de Messi reconocen que hay una intención del Barcelona de hacer una orferta por él, también aseguraron que todavía no hay nada formal y que no lo habrá hasta que no puedan resolver los problemas con el ‘Fair Play Financiero’ que impone La Liga.

Sin una oferta concreta, Lionel Messi no puede tomar una decisión y ya indicaron que no van a aguardar mucho tiempo para tomar una decisión sobre el futuro. En las últimas horas, las negociaciones y su regreso se enfriaron.

La oferta imposible de rechazar del Al Hila de Arabia Saudita

Días atrás se confirmó que Lionel Messi tiene una oferta concreta del fútbol de Arabia Saudita para formar parte de la misma liga en la que juega Cristiano Ronaldo.

Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el cuadro dirigido por Ramón Díaz le acercó al entorno del rosarino un contrato que contempla un salario de 400 millones de euros por año.

Cabe recordar que el Al-Nassr tiene dentro de su plantilla a Cristiano Ronaldo y el visto bueno de Messi significaría reeditar el histórico duelo entre los dos referentes del deporte pero en el contexto de la Saudi Pro League.

Sin embargo, Messi ya aseguró que su prioridad es seguir compitiendo en una Liga de máximo nivel, por lo que su llegada a Arabia Saudita parece estar lejos.

Los equipos de la Premier League sueñan con Messi

Si bien todavía no se confirmó ninguna oferta concreta y real por parte de algún equipo inglés para contratar los servicios de Lionel Messi, los rumores indican que hay varios conjuntos de la Premier League que sueñan con la Pulga.

Uno de los que podría hacer una oferta por el argentino es el Newcastle, que meses atrás fue comprado por un grupo inversor de Arabia Saudita. El conjunto tuvo una excelente temporada y clasificó a la Champions League, algo que podría seducir a la Pulga para llevar su talento a suelo inglés. El dinero no sería un problema para los árabes que manejan el club.

Además, algunos medios ingleses aseguran que Manchester United estaría buscando la posibilidad de contratar a Lionel Messi y Neymar, en tanto que no son pocos los que sueñan con un reencuentro con Pep Guardiola en el City.

Newell’s: la ilusión es lo último que se pierde

Las chances de que Lionel Messi juegue en la Argentina son casi nulas, pero en Newell’s no pierden la ilusión de contar con su ídolo por al menos seis meses.

No hay ninguna oferta, pero entre fanáticos y dirigentes intentarán convencerlo para que juegue en la Lepra cuando se ponga la casaca del club durante el partido despedida de Maxi Rodríguez.