El guiño de la Fórmula 1 a Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: “Piloto permanente”

Cada vez falta menos para ver a Franco Colapinto arriba de un Alpine en la Fórmula 1. El argentino reemplazará a Jack Doohan a partir del próximo fin de semana en el Gran Premio de Imola. Desde la escudería anunciaron que correrá cinco carreras y luego lo evaluarán, aunque desde la Máxima lanzaron un guiño de su futuro.

Este domingo, la cuenta oficial de la Fórmula 1 publicó un artículo sobre el argentino que sembró dudas y encendió la ilusión sobre su futuro en la categoría.

Colapinto volverá a las pistas a partir del viernes 16 de mayo en el circuito de Emilia-Romaña. Y ya está confirmado que también competirá en los Premios de Mónaco (25/5), España (1/6), Canadá (15/6) y Austria (29/6). Luego de sus participaciones, Alpine evaluará su rendimiento para confirmar si continúa o no como piloto titular.

Franco Colapinto is back in a full-time seat 👀



Let's revisit his stand-in run for Williams, providing a race-by-race ranking of his efforts… 👇#F1https://t.co/mI7g6QfnGt