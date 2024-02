El Inter Miami ya tiene rival conocido, que buscará la revancha ante el equipo de Messi

El Inter Miami de Lionel Messi ya tiene rival en los Octavos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf 2024: jugará el 7 de marzo en Nashville ante el equipo local.

Nashville SC goleó por 4 a 0 al Moca FC -de República Dominicana; sumando un marcador global de 7-0, en una de las series de Primera Ronda del torneo continental.

