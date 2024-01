El jugador que dejó el Sub 23 argentino y debutó con un gol en Alemania

El defensor argentino Julián Malatini convirtió hoy un gol en su debut en el Werder Bremen, en la victoria por 3 a 1 de local ante Friburgo, por la fecha 19 de la Bundesliga.

El ex Defensa y Justicia, quien fue presentado en el conjunto alemán hace 11 días, tuvo un debut soñado en Alemania. Esto se dio luego de la polémica que se generó por la negativa de su nuevo club de prestarlo para disputar el Preolímpico Sub 23, lo que dejó al seleccionado de Javier Mascherano con un jugador menos (no pudo reemplazarlo en la lista).

Cómo fue el gol de Julián Malatini en su debut en la Bundesliga

El cordobés, de 22 años, ingresó a los 46 del segundo tiempo y dos minutos más tarde convirtió el 3 a 1 final.

🇦🇷 Gol de Julián Malatini en su debut con Werder Bremen en la Bundesliga.pic.twitter.com/x1vFvb7ZGa — Marirró Varela 🌟🌟🌟 (@marirrovarela) January 27, 2024

De esta manera, con el aporte de Malatini, quien ya había ido al banco en la fecha pasada pero no ingresó, Werder Bremen sumó su sexta victoria en el campeonato y escaló a la novena posición.

En el último partido del sábado, el invicto Bayer Leverkusen, sin el lesionado Exequiel Palacios, recibe al Borussia Mönchengladbach.