El pelotari de Roca que es campeón argentino juvenil y se codea con los grandes

Creció rodeado de paletas y en los trinquetes viendo jugar a sus familiares. Casi como una marca del destino decidió seguir el mismo camino. Hoy forma parte de una dinastía de jugadores que practica y lleva adelante el espíritu del juego de la pelota a paleta durante largos años en la región con destacadas participaciones en el ámbito regional y también a nivel nacional.

El apellido Raimondo es sinónimo de buen juego y disciplina deportiva. En la actualidad, Fausto Raimondo sigue el camino de su padre Patricio, con quien tiene el gusto de jugar los torneos patagónicos y cosechar varios logros, siendo muy joven.

A los 16 años, Fausto ya vivió lo que significa ser tricampeón argentino de pelota trinquete, conquistando en forma consecutiva los títulos nacionales en Infantiles (2019), Menores (2022) y Juveniles (2024), junto a su compañero Giuliano Martínez.

Raimondo de consagró Campeón del 55º Campeonato Argentino de Trinquete Juvenil. Foto: Andrés Maripe.

Ambos forman una dupla temible y tienen la particularidad de juntarse para jugar los torneos, ya que viven en ciudades distintas. Martínez es de Jacobacci y viaja a todos los torneos para jugar con su compañero y amigo Fausto, que lo hace desde General Roca.

El nivel alcanzado por ambos les permite jugar casi de memoria y logran cumplir los objetivos que se proponen.

“Íbamos con expectativas altas pero sabíamos que era difícil el torneo porque juveniles es una categoría más exigente. Se hace más complicada porque hay mejor nivel, llega hasta los 18 años, pero no nos quedamos atrás y sabíamos que podíamos andar bien”, contó Fausto sobre el título obtenido en el último Argentino Juvenil.

Los títulos del pelotari 3 veces se coronó Fausto Raimondo campeón argentino de pelota trinquete en categorías diferentes.

Tanto se conocen en la cancha que no les costó entrar en ritmo de competencia y demostrar sus condiciones. “Jugamos los partidos de zona y nos fue bien nos acostumbramos a la cancha y en cuartos de final nos tocó uno de los cruces más difíciles contra Santa Fe A, la pareja local, y lo pudimos sacar bien adelante en un partido durísimo que lo ganamos. Ahí estábamos con bastante confianza porque antes no habíamos enfrentado a ellos en la final del Argentino de menores y preinfantiles. Como se dio el juego fue el más complicado porque en el tercer set íbamos 4-1 abajo y se juega a cinco puntos y estaba difícil pero lo pudimos sacar adelante”, contó.

No solo se consagraron campeones juveniles, sino que Fausto también se ganó un lugar en el equipo que representó a Río Negro en el reciente Campeonato Argentino de primera, cumpliendo uno de los objetivos que se había planteado.

El juvenil representó a la provincia junto a su papá Patricio y su tío Fabio Raimondo. Río Negro llegó a cuartos de final, donde perdió ante el finalmente campeón, Entre Ríos y terminó en la séptima ubicación del torneo nacional.

“El objetivo es poder jugar un Argentino de mayores y hacer un buen papel logrando un puesto alto en primera categoría. Con mi compañero Giuliano las veces que jugamos es para los torneos nacionales y casi no podemos entrenar juntos porque somos de distintas ciudades. Por eso es un logro importante el que conseguimos porque vamos a los nacionales y jugamos como si fuéramos compañeros hace mucho tiempo. Jugamos los torneos patagónicos en nuestras canchas y después nos juntamos en los nacionales”, explicó Raimondo sobre su compañero.

Con respecto a los jugadores que sigue y le gustaría enfrentar dejó en claro su intención. “El que más me gusta como juega es Facundo Andreassen, que es un fenómeno, es un muy buen jugador al que me gustaría alcanzar y superar algún día. Todavía no lo pude enfrentar».