Sinner, el número 1 del mundo, dio positivo en un control antidoping pero no será sancionado

El tenista italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP, dio positivo en un control antidoping y logró evitar la sanción tras comprobar que ingirió la sustancia prohibida de manera involuntaria.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, el reciente ganador del ATP Masters 1000 de Cincinnati dio detalles sobre la situación y reveló que aceptó perder los puntos y el premio en dinero obtenido durante el torneo de Indian Wells, donde se realizó dicha prueba.

Los positivos ocurrieron en marzo de 2024. La primera muestra que arrojó un resultado adverso fue recolectada el 10 de marzo durante el torneo ATP Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos. En dicha muestra, se detectó un metabolito de clostebol en niveles bajos.

Ocho días después, una segunda muestra, tomada fuera de competición, también mostró la presencia del mismo metabolito, nuevamente en concentraciones bajas.

La decisión, dictaminada por un panel convocado por Sport Resolutions, concluyó que los resultados positivos se debieron a una contaminación accidental proveniente de un miembro de su equipo de apoyo.

El clostebol, un agente anabolizante, está prohibido en todo momento según la sección S1 de la lista de sustancias y métodos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El comunicado de Jannik Sinner sobre su doping positivo

“En abril, Jannik Sinner fue notificado de que había dado positivo en un oligoelemento de un metabolito de la sustancia clostebol (menos de una milmillonésima de gramo).

Tras una investigación exhaustiva, la ITIA y Jannik descubrieron que la contaminación involuntaria de clostebol se produjo a través del tratamiento que recibió de su fisioterapeuta. Su preparador físico compró un producto, fácilmente disponible en cualquier farmacia italiana, y se lo dio al fisioterapeuta de Jannik para que le curara un corte en el dedo. Jannik no sabía nada de esto y su fisioterapeuta no sabía que estaba usando un producto que contenía clostebol.

El fisioterapeuta trató a Jannik sin guantes y, junto con diversas lesiones cutáneas en el cuerpo de Jannik, provocaron la contaminación involuntaria.

Jannik ha cooperado plenamente con la investigación de la ITIA desde el principio. La ITIA está luchando contra la mala conducta en el deporte y el dopaje en particular. Sus reglas y procesos son excepcionalmente rigurosos y, tras una investigación forense y una audiencia independiente, el Tribunal Independiente decidió que Jannik es inocente. Él no tiene la culpa. Sin embargo, dada la estricta responsabilidad de las normas antidopaje, acepta perder los puntos del torneo de Indian Wells donde se realizó el control.

Jannik Sinner reconoce la importancia de las estrictas normas antidopaje de la ITIA para la protección del deporte que ama: ‘Ahora dejaré atrás este período desafiante y profundamente desafortunado. Continuaré haciendo todo lo que pueda para garantizar que sigo cumpliendo con el programa antidopaje de la ITIA y tengo un equipo a mi alrededor que es meticuloso en su propio cumplimiento’.

El abogado de Jannik, Jamie Singer de Onside Law, comentó: ‘Las reglas antidopaje tienen que ser muy estrictas para ser efectivas. Lamentablemente, la desafortunada consecuencia es que, ocasionalmente, atletas completamente inocentes quedan atrapados en ellas. No hay duda de que Jannik es inocente’. En este caso, la ITIA no cuestionó ese principio clave. Sin embargo, según las reglas de responsabilidad estricta, Jannik es responsable de lo que esté en su sistema, incluso cuando no lo sepa por completo, como en este caso excepcional.

Este asunto ya está cerrado y Jannik Sinner espera con ansias el resto de la temporada”.

Con información de Noticias Argentinas.