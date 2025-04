Un testigo reveló que Luque mintió sobre la operación de Diego Maradona: «No estaba a la altura»

En una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona, un testigo reveló que el médico Leopoldo Luque falsificó un informe y registró haber sido él quien llevó a cabo la última operación del Diez. Los detalles.

Según relató el cirujano Rodolfo Benvenuti, fue convocado por el exabogado del Diez, Víctor Stinfale, para evaluar si Luque era el indicado para operar a Maradona del hematoma subdural en la cabeza, por el que fue intervenido el 3 de noviembre de 2020, tres semanas antes de su fallecimiento.

Benvenuti remarcó que Luque «no estaba a la altura» de la intervención quirúrgica a Diego, una decisión que fue respaldada por las hijas de Maradona.

«Se dio una situación bastante tensa sobre quién operaba a Diego Maradona. Stinfale tuvo un cruce fuerte con Luque porque insistía con que lo iba a operar él. Luque llegó a decirle a Stinfale que le estaba quitando la oportunidad de su vida«, confesó Benvenuti. Y luego de que se confirme la decisión de que no iba a ser él quien lo operara, «entró en una especie de crisis emocional, lo superó todo lo que estaba viviendo, se puso a llorar», comentó.

Un cirujano aseguró que Luque falsificó un informe de Diego Maradona

El doctor relató que Luque aceptó no operar a Maradona cuando Stinfale le planteó que no le importaba si ponía su nombre en la cirugía. «Ahí fue cuando salió el informe y Luque salió como primer cirujano», agregó sobre la operación que estuvo a cargo de un equipo de cuatro médicos encabezado por Pablo Rubino.

Justamente, la semana pasada Stinfale declaró que su intervención fue solicitada por Maradona, y Gianinna estuvo de acuerdo con él en que Luque no lleve a cabo la cirugía. «Como yo había tenido un fuerte encontronazo, yo le dije (a Luque) ‘no te saques el camisolín, decí que lo operó el equipo que vos armaste, no digas que lo operaste vos, no mientas en nada porque en esta causa todo se sabe’«, explicó.