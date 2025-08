El Potro Luis peleará en África por un título internacional

Christian El Potro Luis cumplirá el sueño de combatir por un título mundial en África. El boxeador de General Roca fue convocado para pelear este viernes por el título intercontinental crucero de la WBA en el estadio Martyrs of Benina, en Benghazi, Libia. Con apenas diez días de anticipación, el boxeador roquense recibió el llamado para tener una nueva presentación en el ámbito internacional.

“Sabíamos que estábamos bien posicionados a nivel mundial y que ésta propuesta en cualquier momento podía llegar. No nos imaginamos que iba a llegar tan pronto y de ésta manera. Nos avisaron con menos de diez días de anticipación”, contó el Potro.

El patagónico (12-4-0) enfrentará al cubano radicado en Irlanda, Mike Pérez, de 39 años y un récord 31-3-1. Se trata de un rival sólido y crucero natural que peleó en Rusia, Inglaterra, Gibraltar, Alemania, España, Dubai, Estados Unidos, Irlanda, Canadá y Letonia, entre otros países.

“Sé que es un rival fuerte, con muchas peleas y jerarquía. Sentimos que estamos preparados y somos conscientes de las herramientas que tenemos y esperamos usarlas de la mejor manera”.

Más allá de la urgencia del llamado, Luis aseguró que se encuentra en óptimas condiciones: “Llego muy bien. Soy un boxeador muy disciplinado y durante todo el año entreno doble turno. No tengo parates. Es una gran velada y me siento bendecido por la oportunidad que me toca y espero disfrutarla mucho. Es una experiencia en la que tengo más para ganar que para perder”, afirmó Luis.

El combate del Potro se podrá seguir a través de la plataforma DAZN y también por la señal de TyC Sports, con otros boxeadores argentinos en acción: Josué Agüero quien chocará con Diego Ortíz Aleman (título Gold superpluma AMB).

En tanto, Mirco Cuello, número 1 del ranking pluma AMB, buscará el título mundial interino pluma versión AMB ante el invicto mexicano Sergio Ríos (19-0 con 7KOs), en una de las peleas centrales de la velada en Libia.

Una de las peleas estelares estará a cargo del venezolano Albert Ramírez frente al británico radicado en Nueva Zelanda, Jerome Pampellone en una pelea eliminatoria mundial mediopesado AMB y además combatirán el invicto francés Sofiane Oumiha con el nicaragüense Francisco Fonseca (título ligero Gold AMB).

Será una nueva presentación internacional de Christian Luis, luego de haber peleado en Rusia y en Chile, ahora buscará dar un nuevo paso en su carrera profesional y acercarse al sueño mundialista.