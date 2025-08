Chicho Serna reveló por qué renunció al Consejo de Fútbol de Boca y no aceptó otro cargo en el club

Luego de que se haga oficial su renuncia y la de Raúl Cascini al Consejo de Fútbol de Boca, Mauricio «Chicho» Serna brindó una breve rueda de prensa en la que reveló detalles de su salida del club.

El colombiano contó que le ofrecieron «estar en alguna otra área del club» pero que tomó la decisión de pero tomé la decisión de «no aceptarlo porque no sería conveniente».

De esta manera, su renuncia y la de Cascini son definitivas y no continuarán en el Xeneize bajo ninguna función. El que si seguirá, por el momento, es Marcelo «Chelo» Delgado aunque se espera que se sume un manager en un cambio significativo de estructura.

"PRESENTAMOS LA RENUNCIA, NO FUE FACIL. YA DI TODO", declaró el Chicho Serna luego de oficializarse su desvinculación y la de Raúl Cascini de Boca.



📺 #ESPNF3 | #DisneyPlus Plan Premiun pic.twitter.com/SBUf4sZNBp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 6, 2025

«No ha sido fácil. Los que me conocen saben lo que significa este club, pero la vida se trata de decisiones. A veces acertamos y a veces nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar«, aseguró Serna.

«Es un momento muy difícil, pero así como un día el presidente me incitó a ser parte de su grupo de trabajo, hoy soy honesto y digo que lo di todo. A los hinchas les digo que los quiero mucho, que les agradezco por el cariño», expresó.

«Seguramente me he equivocado y ofrezco mis disculpas, no dejo de ser humano. Se tomó la decisión y ya. Ahora habrá que ver que pasa en mi nueva etapa de vida. Ayer concretamos la decisión y hoy ya es una realidad. Hace unos días lo hemos hablado y desde ese entonces le estuvimos buscando una vuelta», amplió.

La historia del Chicho Serna en Boca

Mauricio Serna jugó en Boca entre 1998 y 2002 y ganó 6 títulos entre ellos dos Copas Libertadores (2000 y 2001) y una Intercontinental (2000 ante Real Madrid).

En 2021 se sumó al Consejo de Fútbol del Xeneize que inicialmente integraban Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

En varias ocasiones ofició de vocero al anunciar la salida de algún entrenador o al hablar después de una eliminación como hace dos semanas tras la caída con Atlético Tucumán por Copa Argentina.