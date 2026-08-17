El primer triunfo rionegrino en el golf profesional y una expectativa que viaja a Inglaterra

El golfista de Viedma, Valentín Vergauven, consiguió en Cañuelas su primera victoria como profesional y se convirtió en el primer jugador rionegrino en lograr un triunfo en el golf profesional. Ahora afrontará un nuevo desafío internacional: la Q School del DP World Tour en Inglaterra.

Vergauven, de 26 años, se consagró campeón de la Etapa Final de las Pro Series 2026, disputada en Cañuelas Golf Club. Con una ronda final de 68 golpes (-4), logró quedarse con el título y consiguió así su primera victoria en el golf profesional. Así se convirtió en el primer golfista rionegrino en conseguir un triunfo en el circuito.

El jugador viedmense es profesional desde 2019 y actualmente es integrante del Tour Argentino de Golf. El reciente triunfo representa un importante punto de inflexión en la carrera de Vergauven, que durante los últimos años ha recorrido distintos circuitos profesionales buscando consolidarse y dar el salto hacia competencias internacionales de mayor nivel.

El joven Valentin Vergauven ganó el torneo de Cañuelas y viajará en septiembre a Inglaterra. Foto: Gentileza.

Luego de su victoria en Cañuelas, Vergauven se prepara para viajar a Manchester, Inglaterra, donde disputará entre el 15 y el 18 de septiembre la primera etapa de la Q School del DP World Tour, uno de los principales circuitos de golf profesional del mundo.

La competencia se desarrollará en Dunham Forest Golf Club, donde el representante de Río Negro buscará avanzar en el proceso clasificatorio que puede abrirle las puertas del DP World Tour, el circuito profesional que reúne a algunos de los mejores golfistas del mundo.

El objetivo de Vergauven es claro: aprovechar el impulso de su primera victoria profesional y afrontar el desafío europeo en busca de un lugar entre los mejores.

La Q-School del DP World Tour es la primera instancia de clasificación para los jugadores que buscan llegar al circuito europeo. La primera etapa se disputa en 10 sedes diferentes de Europa, entre fines de agosto y septiembre.