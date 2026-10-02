Necrológicas de hoy, viernes 2 de octubre de 2026

CERVI CERAFINA, STELA CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en NEUQUEN a la edad de 73 años y comunica que sus restos fueron velados en sala G de calle Rep. Italia 3979 e inhumados el dia 01 de octubre del 2026, a las 16 hs. en el cementerio central- Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF.

FAVA, AMNERIS HEBEL Su esposo, Alberto Achille; sus hijas, Paula, Laura, Lorena y Elena; y sus nietos, Valentina, Bruno y Giada la despiden con inmenso amor y ruegan una oración en su memoria.

LUNDQWIST, ELBA JUANA Falleció en Neuquén el día 30 de Septiembre a la edad de 95 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron velados el 1 de octubre en calle Bahia Blanca 546, a partir de las 8:00hs e inhumados a las 13:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MUÑOZ ROBINSON ISRAEL, ZURITA CALF, participa con dolor su deceso acaecido en CIPOLLETTI RIO NEGRO a la edad de 66 años y comunica que sus restos fueron velados en sala A de calle bahia blanca 546 e inhumados el dia 01 de octubre del 2026, a las 18 hs. en el cementerio central- Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF.

MIRANDA, HECTOR EDUARDO Falleció en General Roca a los 84 años. Su esposa: Elvira Martinez. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron inhumados ayer a las 11 en la necrópolis local. Afiliado al Panteón del Servicio Penitenciario Federal.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ALEGRIA, DANIEL EDUARDO Falleció en Neuquén el día 01 de Octubre a la edad de 67 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 08:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF