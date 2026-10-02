Necrológicas de hoy, viernes 2 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 2 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CERVI CERAFINA, STELA
CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en NEUQUEN a la edad de 73 años y comunica que sus restos fueron velados en sala G de calle Rep. Italia 3979 e inhumados el dia 01 de octubre del 2026, a las 16 hs. en el cementerio central- Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF.
FAVA, AMNERIS HEBEL
Su esposo, Alberto Achille; sus hijas, Paula, Laura, Lorena y Elena; y sus nietos, Valentina, Bruno y Giada la despiden con inmenso amor y ruegan una oración en su memoria.
LUNDQWIST, ELBA JUANA
Falleció en Neuquén el día 30 de Septiembre a la edad de 95 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron velados el 1 de octubre en calle Bahia Blanca 546, a partir de las 8:00hs e inhumados a las 13:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
MUÑOZ ROBINSON ISRAEL, ZURITA
CALF, participa con dolor su deceso acaecido en CIPOLLETTI RIO NEGRO a la edad de 66 años y comunica que sus restos fueron velados en sala A de calle bahia blanca 546 e inhumados el dia 01 de octubre del 2026, a las 18 hs. en el cementerio central- Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF.
MIRANDA, HECTOR EDUARDO
Falleció en General Roca a los 84 años. Su esposa: Elvira Martinez. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron inhumados ayer a las 11 en la necrópolis local. Afiliado al Panteón del Servicio Penitenciario Federal.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
ALEGRIA, DANIEL EDUARDO
Falleció en Neuquén el día 01 de Octubre a la edad de 67 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 08:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
Lundqwist., Elba
La Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica de Neuquén participa con profundo pesar el fallecimiento de su socia fundadora. Nuestra querida amiga fue una exquisita y entusiasta gestora cultural en distintos ámbitos de nuestra ciudad. Nos queda un hermoso recuerdo de su legado. Enviamos un cálido abrazo de consuelo a sus familiares y allegados en este momento de dolor.
Comentarios