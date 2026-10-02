Transporte de arenas para Vaca Muerta: harán una prueba piloto con bitrenes en una ruta de Neuquén

La prueba medirá la efectividad del sistema en la industria no convencional. Foto: archivo Matías Subat.

Las operadoras de Vaca Muerta y la dirección provincial de Vialidad podrán en marcha una prueba piloto para estudiar la utilización de bitrenes en el transporte de arenas para fractura en la formación no convencional.

La novedad surgió el miércoles, durante el debate legislativo por el acuerdo firmado entre el gobierno de Rolando Figueroa y 13 compañías con operación en la cuenca para asfaltar y reasfaltar cuatro tramos fundamentales para la circulación de la industria.

El convenio, que consiguió despacho por mayoría en la comisión de Hidrocarburos, fue firmado a principios de mes y apunta a mejorar 160 kilómetros con intervenciones divididas entre las rutas 7, 8 y 51.

Al repasar las implicancias de este entendimiento el coordinador técnico de Vialidad, Waldemar Dimaschow, confirmó que la intención de la Provincia y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) es avanzar con una prueba piloto próximamente desde Plaza Huincul hasta una locación al norte de Añelo.

Transporte de arenas en Vaca Muerta: qué son los bitrenes

Los bitrenes son un formato de transporte de cargas compuestos por un camión tractor y dos o más semirremolques unidos entre sí mediante un mecanismo de enganche.

En 2025 la secretaría de Transporte de la Nación habilitó su utilización sin tener que recibir de antemano una autorización por parte de Vialidad Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). También quitó las restricciones de horario para la operación en las rutas.

La medida fue complementada este año con una nueva resolución, que actualizó el régimen de pesos y dimensiones para el transporte terrestre de cargas, fijando dimensiones máximas para la circulación de bitrenes de acuerdo a la formación y el tipo de motorización.

Mientras se espera la adecuación de estas disposiciones en la provincia, el sector decidió avanzar con una prueba piloto y medir la aplicación efectiva del sistema para la actividad shale, en particular en el transporte de arenas.

La prueba de los bitrenes y sus detalles

Según explicó Dimaschow, la solicitud fue canalizada por la cámara del sector luego de un pedido original de YPF y Vista Energy, que es una de las operadoras que tiene a su cargo una cantera a través de la empresa Aluvional y comenzó, desde hace unos meses, a ensayar con arenas de fractura neuquinas.

Camiones bitrenes, habilitados por Nación. Foto: archivo.

La experiencia duraría seis meses en el tramo de la Ruta 17 que va desde Plaza Huincul hasta Añelo, además de un pequeño sector de la Ruta 7 al norte de la localidad cabecera de Vaca Muerta, donde se encuentra una planta de tratamiento.

Los resultados serán compartidos por la CEPH con la meta de ponerlos a disposición de las empresas operadoras y las de servicios.

El objetivo es reducir la cantidad de camiones necesarios para llevar la arena, que hoy demanda al menos 50 o 60 unidades por día hasta las áreas en las que se realiza la explotación.

El representante de Vialidad dijo que todavía no se determinó cuál será el formato de bitrenes que se empleará. Estos se dividen en dos grupos, uno de 22 metros de extensión y hasta 60 toneladas de carga; y otro de 31 metros de extensión y hasta 75 toneladas de carga.

Neuquén va por las balanzas dinámicas

Guillermo Koenig, ministro de Economía de Neuquén y principal expositor en la comisión del miércoles, aclaró que cualquier sistema de esta clase deberá respetar los pesos máximos establecidos por la Provincia.

En esta línea adelantó que el Gobierno instalará «balanzas dinámicas» juntos a los peajes que desde enero empezarán a funcionar en la Ruta 7, entre Añelo y San Patricio del Chañar.

La colocación de los dispositivos se gestionará en simultáneo con una actualización normativa, para que las multas puedan efectuarse directamente a través de esta clase de pesajes y ya no necesiten de una balanza convencional como requisito previo.