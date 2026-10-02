Tormenta y posible granizo: las alertas para la Cordillera, Valle Medio y Viedma, ¿qué pasa con la lluvia en el Alto Valle?

Neuquén y Río Negro recibirá un nuevo temporal de lluvia este viernes 2 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su informe a primera hora y renovó las alertas para la Cordillera y el sector este de Río Negro, con probable impacto en el Alto Valle.

De acuerdo al pronóstico, la jornada quedará marcada por una intensa tormenta que podría combinar abundante caída de agua, fuertes ráfagas de viento y hasta granizo.

El pronóstico del tiempo para la Cordillera: las alertas

Las precipitaciones volverán a ser las grandes protagonistas de la jornada en la franja cordillerana, desde el sur de Neuquén hasta el sector rionegrino.

Según el informe, el área de alerta será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad y se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas intensas que alcanzarán los 60 km/h, y la temperatura oscilará entre los 1 °C y los 12 °C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 4 °C y máxima de 11 °C. Lluvias durante todo el día (40 – 70% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche). Vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h en la mañana, del este de 42 a 50 km/h por la tarde y del este de 23 a 31 km/h en la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana, 70 a 78 km/h en la tarde y 51 a 59 km/h en la noche.

Mínima de 4 °C y máxima de 11 °C. Lluvias durante todo el día (40 – 70% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche). Vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h en la mañana, del este de 42 a 50 km/h por la tarde y del este de 23 a 31 km/h en la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana, 70 a 78 km/h en la tarde y 51 a 59 km/h en la noche. San Carlos de Bariloche: Mínima de 3 °C y máxima de 11 °C. Lluvias durante la mañana, tarde y noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h en la mañana, del este de 42 a 50 km/h por la tarde y del este de 23 a 31 km/h en la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana, 70 a 78 km/h en la tarde y 51 a 59 km/h en la noche.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo al pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 20°C y una mínima de 10°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta desde la mañana y, aunque no hay alertas vigentes, no se descartan chaparrones aislados a lo largo de la jornada.

El viento continuará siendo el gran protagonista, con velocidades promedio de 41 km/h y ráfagas que alcanzarán los 78 km/h durante la tarde.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 10 °C y máxima de 20 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y lluvias aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sur de 23 a 31 km/h en la mañana, rotando al este por la tarde de 32 a 41 km/h y manteniéndose del este de 32 a 41 km/h por la noche; con ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana, de 70 a 78 km/h en la tarde y de 60 a 69 km/h por la noche.

Mínima de 10 °C y máxima de 20 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y lluvias aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sur de 23 a 31 km/h en la mañana, rotando al este por la tarde de 32 a 41 km/h y manteniéndose del este de 32 a 41 km/h por la noche; con ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana, de 70 a 78 km/h en la tarde y de 60 a 69 km/h por la noche. General Roca: Mínima de 10 °C y máxima de 20 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y tormentas hacia la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sur de 23 a 31 km/h por la mañana, cambiando al este de 32 a 41 km/h durante la tarde y la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana, 70 a 78 km/h por la tarde y 60 a 69 km/h por la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

El SMN emitió una alerta por tormentas intensas para la costa rionegrina. Para este viernes se prevé una máxima de 16 °C, con probabilidad de precipitaciones aisladas por la tarde y fenómenos más fuertes hacia la noche, acompañados por ráfagas que alcanzarán los 59 km/h.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:

Viedma: Mínima de 7 °C y máxima de 16 °C . Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación) , tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias/tormentas fuertes en la noche (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos del sur de 32 a 41 km/h en la mañana , del este de 32 a 41 km/h por la tarde y del sur de 32 a 41 km/h por la noche ; ráfagas de 51 a 59 km/h por la mañana y la tarde , y de 42 a 50 km/h durante la noche .

Mínima de 7 °C y máxima de 16 °C . Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación) , tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias/tormentas fuertes en la noche (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos del sur de 32 a 41 km/h en la mañana , del este de 32 a 41 km/h por la tarde y del sur de 32 a 41 km/h por la noche ; ráfagas de 51 a 59 km/h por la mañana y la tarde , y de 42 a 50 km/h durante la noche . San Antonio Oeste: Mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), tormentas aisladas en la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y tormentas aisladas en la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sur de 32 a 41 km/h en la mañana, del este de 32 a 41 km/h por la tarde y del sur de 32 a 41 km/h en la noche; ráfagas de 51 a 59 km/h durante la mañana y la tarde, y de 42 a 50 km/h por la noche.

El Valle Medio en alerta amarilla

El Valle Medio de Río Negro será otra de las regiones bajo alerta meteorológica. Según el organismo nacional, el área se verá afectada por tormentas de variada intensidad -algunas localmente fuertes-, acompañadas por ráfagas superiores a los 70 km/h, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén precipitaciones intensas en cortos períodos con acumulados de entre 10 y 20 mm, que podrían ser superados de forma puntual.

Estas serán las condiciones en ciudades como Choele Choel y Río Colorado: