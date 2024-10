El desafío del Aston Villa al plantel tras el nuevo premio que ganó Dibu: “Describí a Emi Martínez en una palabra”

Emiliano Dibu Martínez volvió a ser elegido como el mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro y por segundo año consecutivo se quedó con el premio Lev Yashin.

Su actual equipo, Aston Villa, felicitó al marplatense en sus redes sociales y propuso un divertido juego con los futbolistas del plantel, quienes debieron definir al campeón con la selección argentina con una sola palabra.

Los jugadores del conjunto inglés llegaron al centro de entrenamientos del club de Birmingham y debían responder en una palabra qué significaba Dibu Martínez para ellos. El primero en pasar fue el colombiano Jhon Durán, quien dijo sin dudar: “Loco”.

“Para mí, es una bestia”, continuó el polaco Matty Cash, con una sonrisa en su rostro. El defensor se había enfrentado al arquero con la selección de Polonia en el Mundial de Qatar 2022. “Esa es muy buena”, agregó Tyrone Mings, quien luego agregó que su compañero es “confiado”.

Otros compañeros definieron al ex Arsenal como un arquero “sólido”, “ganador”, “el mejor”, “espectacular” y “el número uno”. Hasta que el serbio Kosta Nedeljkovic rompió el molde y expresó: “Es una leyenda”. Luego, Leon Bailey lo describió como “fuerte” y John McGinn resumió: “Hay cientos de palabras… es bueno”.

Por otra parte, el Aston Villa preparó un video con un compilado de atajadas e intervenciones del arquero formado en las juveniles de Independiente de Avellaneda.

