Llegó el helicóptero de Río Negro para atacar los incendios: “Es la primera vez que tenemos un medio aéreo propio”

El helicóptero bi turbina 1.900 HP con un helibalde de 4.000 litros de agua que alquiló la provincia de Río Negro por primera vez en la historia, ya está en Bariloche dispuesto para ser utilizado en el combate de incendios forestales.

El arribo de la aeronave, contratada a la empresa Aero Guardian, una firma de origen canadiense con alta experiencia en incendios forestales, fue presentado este domingo por el gobernador Alberto Weretilneck que destacó la inversión realizada este año en materia de prevención y lucha contra el fuego.

Río Negro actualmente no tiene focos activos, aunque tuvo momentos críticos en diciembre, pero la Provincia colaboró en las últimas semanas con el combate del fuego en Chubut, y se prepara ahora a días que reportarán más de 36°C de temperatura previstos para fines de mes.

El helicóptero fue alquilado mediante un proceso licitatorio iniciado a comienzos de diciembre, con un presupuesto oficial de 6,9 millones de dólares. Y luego de los trámites administrativos de rigor, la empresa entregó hoy la aeronave que estará bajo el mando del Servicio de prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif).

Weretilneck destacó la inversión para prevenir y atacar los incendios

“Es la primera vez que vamos a tener un medio aéreo propio”, destacó Weretilneck acompañado por los tres intendentes cordilleranos (Walter Cortés, Bruno Pogliano y Hugo Cobarrubia), los ministros Carlos Banacloy (Desarrollo Económico y Productivo) y Daniel Jara (Seguridad), fuerzas federales, el intendente del parque Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, y el coordinador del Splif, Orlando Báez, entre otras autoridades.

El mandatario destacó que esta inversión, junto a más equipamiento, es signo de que la Provincia se va “adaptando y modificando las estructuras para evitar incendios y para dar respuestas”.

Indicó que existe un cambio en las características de los incendios forestales, alentado por las condiciones de cambio climático, que obligaron a la Provincia a replantear su atención y respuesta frente a estos siniestros.

Weretilneck dijo que el alquiler del helicóptero, que es único en sus características en el país por su amplia capacidad, se definió “a partir de un diagnóstico por el que se decidió avanzar en una nueva etapa en lo que es la prevención y lucha contra incendios”.

La premisa, según el gobernador es: “Apenas tengamos un foco llegar lo más rápido posible y con los mejores medios”.

Las características del helicóptero

La aeronave, según explicó el representante argentino de Aero Guardian, Matías Ostec, tiene una capacidad de descarga de 4.000 litros y traslado de 19 pasajeros, y sumará un tanque adosado a la parte inferior para incrementar 500 litros más de capacidad de descarga.

El helicóptero podrá operar en condiciones de 90 km/h de viento, una condición importante debido a las restricciones de las aeronaves más chicas, y también se garantiza la continuidad operativa porque cuenta con talleres mecánicos móviles ante cualquier eventualidad.

La tripulación que operará el helicóptero también es parte del contrato y se trata de pilotos canadienses “altamente experimentados” en el combate del fuego.

Más inversión para el combate del fuego

Weretilneck remarcó además otras inversiones realizadas por Río Negro en materia de lucha de incendios forestales.

Mencionó una inversión de más de 1.200 millones de pesos para la contratación de un sistema propio de análisis y vigilancia de trabajo satelital con una empresa alemana que “diagnostica , analiza y proyecta los comportamientos de incendios forestales en todo el planeta”.

También se sumaron recientemente 50 nuevos brigadistas jóvenes y se invirtieron 5 millones de dólares para adquirir tres camiones (uno de 10.000 litros), tres camionetas de ataque rápido, dos UTV, un minibus para transporte de brigadistas, 18 equipos de monitoreo, equipos de comunicaciones y equipamiento de combate (450).

Además están operativos dos drones térmicos para el análisis del terreno después de los incendios y el avión observador de Invap. Tendrán también dos estaciones meteorológicas.