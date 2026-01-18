¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?: el calendario completo de feriados 2026 para planear tus escapadas
El Gobierno oficializó los 12 fines de semana largos del año. Habrá cuatro descansos de cuatro días ideales para viajar por la región. Consultá la lista mes por mes.
Ya no hay excusas para no planificar. Con la publicación de la Resolución 164/2025, el Gobierno nacional dejó firme el esquema de feriados para el 2026. La gran noticia para el sector turístico de Neuquén y Río Negro es la confirmación de 12 fines de semana largos, una cifra que promete movilizar los destinos cordilleranos y la costa atlántica durante casi todo el año.
A excepción de enero y septiembre, todos los meses del 2026 tendrán al menos un respiro de tres o cuatro días. Acá te detallamos el cronograma para que saques provecho de los días no laborables.
Los «Súper XL»: los 4 fines de semana de cuatro días
Para quienes buscan viajar a la cordillera o hacerse una escapada a Las Grutas, estos son los periodos más extensos:
- Carnaval: del sábado 14 al martes 17 de febrero.
- Memoria y Verdad: del sábado 21 al martes 24 de marzo.
- Semana Santa y Malvinas: del jueves 2 al domingo 5 de abril.
- Independencia: del jueves 9 al domingo 12 de julio (puente turístico el viernes 10).
- Inmaculada Concepción: del sábado 5 al martes 8 de diciembre.
Calendario completo de fines de semana largos 2026
- Febrero: Del 14 al 17 (Carnaval).
- Marzo: Del 21 al 24 (Día de la Memoria).
- Abril: Del 2 al 5 (Malvinas + Semana Santa).
- Mayo: Dos descansos. Del 1 al 3 (Día del Trabajador) y del 23 al 25 (Revolución de Mayo).
- Junio: Del 13 al 15 (Güemes).
- Julio: Del 9 al 12 (Día de la Independencia).
- Agosto: Del 15 al 17 (Paso a la Inmortalidad de San Martín).
- Octubre: Del 10 al 12 (Diversidad Cultural).
- Noviembre: Del 21 al 23 (Día de la Soberanía).
- Diciembre: Dos descansos. Del 5 al 8 (Virgen) y del 25 al 27 (Navidad).
