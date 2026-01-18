¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?: el calendario completo de feriados 2026 para planear tus escapadas

Ya no hay excusas para no planificar. Con la publicación de la Resolución 164/2025, el Gobierno nacional dejó firme el esquema de feriados para el 2026. La gran noticia para el sector turístico de Neuquén y Río Negro es la confirmación de 12 fines de semana largos, una cifra que promete movilizar los destinos cordilleranos y la costa atlántica durante casi todo el año.

A excepción de enero y septiembre, todos los meses del 2026 tendrán al menos un respiro de tres o cuatro días. Acá te detallamos el cronograma para que saques provecho de los días no laborables.

Los «Súper XL»: los 4 fines de semana de cuatro días

Para quienes buscan viajar a la cordillera o hacerse una escapada a Las Grutas, estos son los periodos más extensos:

Carnaval: del sábado 14 al martes 17 de febrero.

del sábado 14 al martes 17 de febrero. Memoria y Verdad: del sábado 21 al martes 24 de marzo.

del sábado 21 al martes 24 de marzo. Semana Santa y Malvinas: del jueves 2 al domingo 5 de abril.

del jueves 2 al domingo 5 de abril. Independencia: del jueves 9 al domingo 12 de julio (puente turístico el viernes 10).

del jueves 9 al domingo 12 de julio (puente turístico el viernes 10). Inmaculada Concepción: del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Calendario completo de fines de semana largos 2026