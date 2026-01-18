¡Verano en Cipolletti! La isla Jordán a pleno con música y foodtrucks: qué podes hacer este domingo

El municipio sumará actividades recreativas pensadas para toda la familia cada fin de semana hasta marzo. Foto: municipio de Cipolletti.

El verano se vive este domingo en la Isla Jordán, con el río, el aire libre y una propuesta distendida que marcan el ritmo de la tarde. El ciclo impulsado por el Municipio de Cipolletti comenzó ayer y ya pone a la ciudad en modo verano.

Desde el mediodía, el espacio se transforma en un punto de encuentro con un paseo gastronómico que reúne siete opciones móviles, pensadas para distintos momentos del día y para públicos diversos.

Hay alternativas livianas para arrancar temprano, propuestas más contundentes para el almuerzo y opciones ideales para cortar la tarde, con sabores que van desde jugos y licuados hasta hamburguesas, parrilla y cerveza artesanal.

A medida que el sol empieza a bajar, el plan suma uno de sus momentos más esperados: el atardecer sobre la costa, acompañado por música en vivo que le da al balneario una postal distinta.

Este domingo, el cierre de la tarde tiene como protagonista al DJ Gabriel Salazar, que se presenta con un set especial para acompañar el sunset y convertir el espacio en un lugar para disfrutar la ciudad desde otro ritmo.

La agenda no se agota en esta jornada. Cada fin de semana se suman actividades recreativas pensadas para toda la familia y, desde el próximo, también comenzarán a presentarse bandas en vivo para ampliar la propuesta cultural.

La iniciativa, que arrancó este fin de semana, se repetirá todos los fines de semana hasta marzo, consolidando a la Isla Jordán como uno de los escenarios centrales del verano cipoleño, con planes al aire libre, música, gastronomía y el río como telón de fondo.