El Trail del Viento llega con muchas novedades y récord de inscriptos en el norte neuquino

El viernes 10 de octubre comenzará el evento deportivo que se ha transformado en uno de los más convocantes del norte neuquino. Con Andacollo y Huinganco como localidades centrales, se disputará la novena edición del Trail del Viento, la prueba que combina deporte, turismo y cultura en un escenario natural único.

La convocatoria a lo largo de los años fue de menor a mayor, con un constante crecimiento en la cantidad de participantes. En esta ocasión se agotaron las más de 560 plazas disponibles en Chos Malal, Andacollo y Huinganco. Y de cara a la competencia, la cifra de participantes es récord porque trepó los 600.

Hace varias ediciones la carrera fue homologada por entidades nacionales e internacionales como la International Trail Running Association (ITRA) y la Federation International SkyRunning, lo que otorga prestigio deportivo y la responsabilidad de una exigencia aún mayor en la organización, que están relacionadas con seguridad, el diseño de los circuitos, equipamiento obligatorio, guías, rescatistas de montaña y profesionales al servicio de los participantes.

Cerro Corona, un sello distintivo

En competencia, el sello distintivo se lo da el ascenso al Cerro Corona, con vistas desde los 3.000 metros y su laguna muchas veces congelada. Los terrenos elegidos son de montaña, bien técnicos, por senderos, huellas y zonas muy boscosas, atravesando arroyos, subiendo hasta zonas muy altas con presencia de nieve y en pendientes pronunciadas.

El Trail del Viento se ha transformado en una verdadera fiesta para el norte neuquino, desde la organización destacaron el apoyo de los gobiernos locales, y el acompañamiento de NeuquénTur y de su presidente Sergio Sciacchitano, cuya colaboración es clave para la promoción de este evento como un emblema del turismo deportivo en la provincia.

“El respaldo institucional es fundamental para que esta carrera siga creciendo y mostrando al mundo la belleza del norte neuquino. Gracias al trabajo conjunto logramos que cada edición sea más segura, organizada y convocante”, expreso Daniel Pincu, organizador de la carrera.

El cronograma del Trail del Viento 2025

La competencia comenzará el viernes 10 de octubre, con la prueba de Kilómetro Vertical y los 7K. Las largadas y llegadas están previstas en Huinganco. El sábado 11 será el turno para las distancias 15K, 25K y 42K, con partidas en Andacollo y arribos en Huinganco. Se estima que los 42K largarán a las 7, mientras que las distancias 15K y 25K comenzarán a partir de las 9.

Esta nueva edición reunirá a deportistas de todo el país, con presencia también de deportistas del exterior, que llegarán atraídos por la atractiva geografía cordillerana y los circuitos técnicos y desafiantes que son característicos de esta carrera de montaña.