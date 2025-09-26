Mundial de Trail Running: Roxana Flores y Emilia Giustiniani, cerca del top 50 en España

La zapalina fue la mejor de Argentina en la segunda jornada del Mundial.

La zapalina Roxana Flores y la barilochense Emilia Giustiniani se destacaron en la distancia short trail del Mundial de Montaña y Trail Running que se disputa en Canfranc, España. Flores completó los 44,5 kilómetros con 3.657 metros de desnivel positivo en un tiempo de 6h44m21s, resultado que la ubicó en el puesto 54 de la clasificación general femenina.

Con esa marca, se convirtió en la mejor argentina de la prueba y la segunda latinoamericana en cruzar la meta en la histórica estación internacional de la ciudad española, en la zona de los Pirineos. La neuquina, que afronta su quinto Mundial, volvió a destacarse en un circuito considerado de los más duros de la competencia, con ascensos emblemáticos como La Moleta y Larraca, y un descenso técnico desde el Collado Estiviellas hasta la llegada.

Giustiniani atrás de Flores y puesto 15° por equipos

Muy cerca de Flores llegó Giustiniani, quien marcó un tiempo de 6h46m15s y finalizó en el puesto 55°, siendo la segunda argentina mejor clasificada. El equipo nacional completó su actuación con María Soledad Sánchez Ruiz, que terminó 77ª con 7h24m, y Fernanda Martínez, que se ubicó 112ª con 8h01m.

La sumatoria de tiempos permitió que la Selección Argentina femenina de short trail se quedara con el puesto 15 en la clasificación por equipos, siendo además la mejor selección latinoamericana en esta modalidad.

Hugo Rodríguez, top 25 en el Mundial de Canfranc

Hugo Rodríguez consiguió una histórica actuación en el Campeonato Mundial de Montaña y Trail Running que se disputa en Canfranc, España. El atleta de Esquel completó los 44,5 kilómetros del short trail en 5h19m53s, resultado que lo colocó en el puesto 24° de la clasificación general, firmando la mejor performance argentina en la prueba.

Rodríguez tuvo una gran actuación y finalizó 24.

El rionegrino Javier Mariqueo, de Bariloche, también cumplió una sólida carrera al ubicarse en el puesto 54 con un tiempo de 5h36m01s. En tanto, el allense Ignacio Reyes finalizó en el puesto 83 tras marcar 5h54m12s.

La selección Argentina masculina de short trail se quedó con el 10º puesto por equipos en la clasificación general del Mundial, ratificando su competitividad en un circuito exigente que acumuló 3.657 metros de desnivel positivo y reunió a los mejores corredores del mundo.

La clasificación de los corredores argentino en la prueba quedó de la siguiente manera: Hugo Rodríguez (24º), Adrián Gaspar (41º), Javier Mariqueo (54º), Diego Simón (65º), Joaquín Narváez (73º) e Ignacio Reyes (83º).