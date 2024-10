Elecciones en el Club Cipolletti: comenzó la asamblea y los socios eligen presidente

Los socios del club Cipolletti eligen en una asamblea a sus nuevas autoridades con dos listas que encabezan Luca Mancini y Norberto Ramírez, como candidatos a presidente.

Primero se trató el balance de gestión que fue aprobado por 53 votos a 20. Luego, los socios habilitados para votar (mayores de edad con cuota al día) elegirán entre una de las dos listas.

Entre 70 y 80 socios se acercaron a la sede del club para participar de la asamblea de los 560 habilitados. Algunos tuvieron problemas en el ingreso por no figurar en el padrón habilitado.

Un grupo de jubilados y vitalicios no aparecían en el listado algo que no se aclara en el estatuto. Algunos pudieron ingresar a la asamblea pero no se les permitirá votar ni tomar la palabra durante el tratado del balance. De esta manera, solo podrían votar 56 socios, apenas un 10%.

Ante la consulta de algunos socios, el ex presidente de la institución Roberto Rappazzo Cesio aclaró: «El club está bajo el control de un órgano fiduciario por el concurso de acreedores. Eso exige periódicamente la presentación de informes ante la Justicia, movimientos de fondo y saldos bancarios» y que ahí figura lo que «se le adeuda al club por el pase de Del Prete».

El que se imponga en las elecciones asumirá formalmente el 11 de noviembre con un período de tres años. La lista ganadora deberá incorporar integrantes de la que pierda a su comisión directiva.