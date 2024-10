Elecciones en el Club Cipolletti: cómo se vota y las propuestas de los dos candidatos

Este miércoles desde las 19 horas en la sede del club, Cipolletti realizará la asamblea de socios para elegir sus nuevas autoridades con dos candidatos a presidente: Luca Mancini y Norberto Ramírez.

Pueden participar de la asamblea los socios mayores de 21 años con cuota al día. El club pidió que sean puntuales ya que una vez que empiece la asamblea no se permitirán que ingrese más gente.

En primer lugar se tratará la aprobación del balance y luego se llevará a cabo la votación que será secreta, en cuarto oscuro, con boletas y urnas.

Cipolletti tiene apenas 500 socios habilitados para votar. Gran parte de la masa societaria es menor de 21 años o no tiene la cuota al día.

El que se imponga en las elecciones asumirá formalmente el 11 de noviembre con un período de dos años. La lista ganadora deberá incorporar integrantes de la que pierda a su comisión directiva.

Los dos candidatos se mostraron juntos a pesar de las diferencias, con críticas a la gestión saliente de Mónica Del Río. La acusaron de entregar un padrón equivocado con la intención de entorpecer el acto eleccionario.

«Las dos listas tenían gente que no cumplía los requisitos como lo indica el estatuto. No fueron impugnadas, fueron observadas», aclaró la presidenta Del Río.

Todas las partes confían en que la asamblea se realice sin problemas y habrá representantes de Personas Jurídicos que fiscalizarán el acto.

Las frases de Beto Ramírez en Río Negro Radio

«Nosotros vinimos al club este año para darle una mano con el fútbol, ordenarlo un poco. Se necesitaba un cambio, los resultados no se daban. El cuerpo técnico (Gabriel Nasta y Pablo Polanco) nos dieron una gran mano y pudimos salvar la categoría. Nos envalentonamos y armamos una lista. La gente que se había sumado conmigo siguió, son socios e hinchas muy apasionados del club».

«Trabajamos mucho junto a Luca (Mancini) para que sea una elección democrática y salga todo de la mejor manera. Es algo que no pasa hace muchos años. En la ciudad saben que los dos somos buena gente, siempre tratando de ayudar y apoyar al club»

«Nos quisieron dejar de lado pero la junta electoral dijo que se tenía que trabajar sobre el padrón que nos habían dado»

«Lo más importante para hacer si ganamos es una auditoría, para conocer bien los números y saber cómo está el club. Para el fútbol tenemos tiempo. Tenemos que conformar las distintas subcomisiones y ordenarlas. Hay disciplinas que no tenemos como el fútbol femenino»

«Hay muchas cosas para revertir y captar a los socios, se debe ver reflejada la cuota que pagan»

«El Federal A es un torneo muy difícil de afrontar para todos los clubes, no solo para Cipolletti. Con mucho esfuerzo y muchas gestiones, vamos a tener que salir a buscar los sponsors que corresponden para armar un equipo competitivo»

«Si me toca perder voy a ayudar todo lo que pueda, como siempre lo he hecho. Si me toca ganar espero que nos acompañen así podemos sacar al club del lugar en el que está hoy»

Nota completa en «Subite al Podio»

Las frases de Luca Mancini en Río Negro Radio

«Ser presidente de Cipolletti es el sueño de mi vida. Tengo fe de que se va a hacer realidad. Voy desde chiquito a la cancha, este es el sueño de los que no pudimos jugar»

«El proceso generó mucho estrés. No fue fácil armar la lista, muchos socios se cansaron y se alejaron del club. Queremos traerlos de vuelta pero antes hay que reordenar el club administrativa, socioeconómica y socialmente»

«Queremos mostrar transparencia, que se vea dónde se invierte y donde está la plata que entra. Hay que mejorar la infraestructura y que la gente lo note en el día a día cuando venga al club»

«El sueño de todos es recuperar un predio. El club hoy no tiene un predio de fútbol propio. Todos los meses tienen que salir a alquilar. Es un gasto millonario»

«Cada subcomisión debe tener su autonomía, en la lista tenemos gente de cada disciplina. De esa forma no pasa lo que pasó muchas veces que se va todo al fútbol»

Nota completa en «Subite al Podio»

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).