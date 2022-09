Emanuel Ginóbili ingresó al Salón de la Fama de la NBA: «No estoy aquí por mis logros individuales»

Emanuel Ginóbili, el basquetbolista argentino más destacado a lo largo de la historia, remarcó anoche que la distinción que recibió al ingresar al Salón de la Fama de la NBA no obedece a sus “logros individuales” sino a los éxitos que alcanzó “en los distintos equipos” que le tocó integrar.

“No estoy aquí por mis logros individuales sino por lo que obtuve en equipos como los que me tocó integrar en los (San Antonio) Spurs que dominó la década del 2000”, sostuvo el bahiense, de 45 años, en un pasaje de la ceremonia que se desarrolló en el James Naismith Basketball Hall of Fame de la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts.

“Feliz de haber compartido equipo con Pop (por el DT Gregg Popovich), Tony Parker, David Robinson, Tim Duncan. Ellos y muchos otros contribuyeron a que me desarrollara en mi carrera” dijo ‘Manu’, vestido de negro y enfrente de un auditorio ávido de escuchar sus impresiones.

El zurdo bahiense estuvo acompañado por su esposa (Marianela Oroño) y sus tres hijos (Luca, Dante y Nicola) en este evento que contempló la premiación a otras 12 figuras del universo NBA/WNBA.

Entre ellas estuvieron el exjugador Tim Hardaway (exbase de Golden State Warriors y Miami Heat) y el exentrenador George Karl (exDT de Seattle Supersonics, Denver Nuggets y Milwaukee Bucks).

“También quiero hablar de equipos que no fueron tan exitosos y que otorgaron pasos para llegar hasta acá”, describió ‘Manu’ para empezar a hablar de Bahiense del Norte, el club familiar en el que se formó de pequeño, cuando comenzó a practicar la actividad “cuando tenía 6, 7 años”.

😍 H I S T Ó R I C O 😍#ManuLeyenda pic.twitter.com/iMTNblXUvu — NBA Latam (@NBALatam) September 11, 2022

“Empecé a una cuadra de casa, en Bahiense del Norte. Mi papá Jorge era el presidente y cuando no estaba en el trabajo estaba en el club. Mi mamá (Raquel) era entrenadora. Mis hermanos (Sebastián y Leandro) también practicaban allí”, contó.

“Entrenaba 6, 7 horas por día. Dribbleaba y perfeccionaba mi tiro. Así desarrollaba mi amor por el juego, también”, agregó el escolta del seleccionado argentino que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

También detalló con precisión la manera en la que su ahora amigo Oscar ‘Huevo’ Sánchez, en aquel momento su primer entrenador (estuvo presente en la ceremonia), lo llevó a Andino de La Rioja, que fue su “primer equipo profesional, a los 18 años”.

También participaron como invitados de la ceremonia sus excompañeros de seleccionado, Juan Ignacio ‘Pepe’ Sánchez, Luis Scola, Andrés Nocioni y Fabricio Oberto, con quien -inclusive- ganó el anillo de campeón NBA con los Spurs en la edición 2006-2007.

La distinción a la que accedió ‘Manu’ no es común en pares de estas latitudes, a punto tal que fue el cuarto sudamericano en recibir el premio.

Los tres anteriores son brasileños: el histórico Oscar Schmidt (2013), Maciel ‘Ubiratán’ Pereira (2010) y Hortencia de Fátima Marcari (2005), por la WNBA (la Asociación que engloba al básquetbol femenino en los EE.UU.).

Ginóbili, quien llegó a los San Antonio Spurs procedente del Kinder Bolonia de Italia (2002), ganó cuatro títulos en la NBA: 2003, 2005, 2007 y 2014.

Su camiseta número 20, la que siempre utilizó mientras duró su romance con la franquicia texana, fue retirada en el AT&T Center de San Antonio en marzo de 2019.

En el conjunto que aún sigue dirigiendo el entrenador Gregg Popovich, el otrora escolta bahiense sumó 1495 triples convertidos y 1392 recuperos. En ambos rubros, Ginóbili es récord histórico en la franquicia.

