Costarán más caras las multas por no construir aunque hay algunas consideraciones en Cutral Co

En Cutral Co, los adjudicatarios de terrenos que no logren avanzar con la edificación de sus casas deberán abonar más caro porque se lo considerará baldío, en el ejido. Sin embargo, en la actualización se contemplaron algunos pedidos que hubo en la audiencia pública a la que concurrieron seis vecinos. La actualización en este tributo fue aprobada en el Concejo Deliberante por ocho votos a favor y uno en contra.

Este viernes se votó en segunda lectura la modificación en el artículo de la tarifaria 2025 que había enviado el intendente Ramón Rioseco y que disponía un incremento en el tributo para aquellos adjudicatarios de lotes que incumplan con el plazo previsto en la construcción.

A la sesión de este viernes se llegó luego de la audiencia pública que se hizo el jueves y de la que participaron seis de los ocho inscriptos. Ante los ediles hicieron el pedido para que no se les aplique la sanción. Antes de ponerla a consideración en segunda lectura y definitiva, el presidente del cuerpo, Jesús San Martín explicó que el artículo 16° fue modificado: «tomando en cuenta los aportes de los vecinos hechos en la audiencia pública».

En términos generales se indicó que no se abonará el impuesto baldío cuando se demuestre que el avance de obra es del 2 % del proyecto total; cuando esté en condiciones de ser utilizada como vivienda o unidad comercial. Y todo bloque baldío que cuente con cerco perimetral y vereda abonará un 20 % menos de la suma fijada en el presente artículo.

En el caso que se encuentre paralizada la obra, con vereda y cerco construido, el 20 % ; el palno de construcción al 30 % y la construcción hasta el encadenado el 40 %. La construcción hasta el techo, el 60 % del impuesto.

Los adjudicatarios tendrán que demostrar con los certificados parciales de obra para acceder a la rebaja estipulada.

El concejal de la oposición, Omar Pérez (Comunidad) dijo que no aprobaba la modificación porque no había sido ese texto puesto a consideración en una nueva audiencia pública. «Advierto que tiene algunos beneficios (para los contribuyentes), entiendo que no podemos tratar esta modificación en la segunda audiencia», fundamentó.

Luego, el edil Fabián Godoy subrayó que era beneficioso porque: «es un importe mucho menor y está perfectamente aclarado. A medida que va a avanzando en la obra en vez de $56 mil pagará $17.850.

Finalmente, el presidente del cuerpo, San Martín, dijo antes de ponerlo a votación al proyecto que se cumplió con la primera lectura, la audiencia pública que tuvo difusión a través de los diferentes medios, tal como indica la carta orgánica y que en esta segunda instancia, se pueden incorporar las modificaciones.

Del total de nueve ediles presentes, ocho la votaron a favor y uno en contra.