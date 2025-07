Fluminense venció al Al Hilal y es el primer semifinalista del Mundial de Clubes

Fluminense venció 2-1 a Al Hilal en Orlando y se transformó en el primer clasificado a las semifinales del Mundial de Clubes. Matheus Martinelli y Hércules convirtieron los goles del equipo brasileño, que espera por el vencedor del choque entre Palmeiras y Chelsea.

En la previa del encuentro se realizó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de Diogo Jota. A los portugueses Joao Cancelo y Ruben Neves se los notó visiblemente golpeados.

Marcos Leonardo había empatado transitoriamente para Al Hilal, que se despidió pese a haber dejado en el camino al poderoso Manchester City.

A los 48 minutos de la primera etapa, el árbitro neerlandés Danny Makkelie sancionó penal para el equipo árabe por un leve pisotón de Samuel Xavier contra Nasser Al-Dawsari, pero tras revisar en el VAR, no hubo nada entre los dos y dejó seguir el encuentro con normalidad.

En el inicio del segundo tiempo, Al-Hilal no perdonó y tras un centro pasado de Rúben Neves, el defensor senegalés Koulibaly bajó la pelota para que el brasileño Marcos Leonardo se acomodara con tiempo y convirtiera el empate 1 a 1 a favor del cuadro saudí.

Pero poco le duró el tanto al equipo dirigido por Simone Inzaghi, ya que a los 25 minutos, tras un intento fallido de Hércules desde afuera del área, Samuel Xavier habilitó de cabeza nuevamente al mediocampista, quien la cruzó con fuerza para poner el 2 a 1 definitivo.

51' Marcos Leonardo strikes again! 💥



Al-Hilal levels it early in the second half. This one’s far from over! 😤 pic.twitter.com/ecVMCxAFlH