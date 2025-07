La emoción de Joao Cancelo y Rubén Neves al recordar a Diogo Jota en el Mundial de Clubes

En un momento muy emotivo, Joao Cancelo y Rubén Neves no pudieron contener la emoción en el minuto de silencio por la muerte de Diogo Jota, en el Mundial de Clubes.

Los dos jugadores portugueses del Al Hilal no lograron evitar las lágrimas en el momento en que recordó el fallecimiento de su compatriota en la previa del partido de cuartos de final con Fluminense.

Tanto Neves como Cancelo fueron parte junto a Diogo Jota de la Selección de Portugal que viene de consagrarse en la UEFA Nations League.

In remembrance of Diogo Jota and André Silva, a minute of silence was observed. 🤍 pic.twitter.com/yYqKQWMur4