Franco Colapinto lamentó la mala qualy y aseguró que su Williams se rompió mucho: «No quedó como esperábamos»

En el inicio del Gran Premio de Abu Dhabi, Franco Colapinto no pudo completar la FP2 por el desprendimiento de partes del suelo de su auto. Tras la clasificación que lo dejó en el puesto 19°, se lamentó por no tener el auto en condiciones y confesó que los daños fueron demasiado importantes como para poder clasificar más arriba.

“La verdad que en la FP2 se rompió mucho el piso. Lo reparamos pero perdí más de diez puntos de downforce, que es un montón. Obviamente no teníamos para reemplazar las partes y fueron muy costosos los daños. Perdí más de diez puntos, es más de tres décimas. Es un montón de performance. Una lástima porque creo que estábamos en una buena posición para este finde, pero el auto la verdad que no quedó como hubiéramos esperado. No fue una gran qualy, pero es lo que hay”, afirmó el corredor de 21 años en la rueda de prensa posterior a la clasificación.

El rookie de Williams hizo un tiempo de 1:23.912 que lo dejó a 0.118 de lo hecho por Fernando Alonso (1:23.794) que avanzó a Q2 con el 15° mejor registro. Franco fue sincero sobre los problemas de su monoplaza y aclaró que no podrán «tocar nada» de cara al evento principal y afirmó: “Pero igual no tenemos partes para cambiar nada. Así que tampoco cambiaría mucho la vida.

Luego indicó que empezaron bien el fin de semana y ahora de golpe nos caímos, porque creo que esos daños de FP2 me costaron un montón de performance, más de lo que pensamos. En la FP3 se notó mucho y ahora en la qualy otra vez. Si bien tratamos de dejarlo atrás y enfocarnos en lo que podíamos hacer, creo que no fue suficiente para pasar. Si bien estaba a una décima, es mucha la pérdida”.

El corredor argentino había sido séptimo en la FP1 del viernes y venía registrando un gran tiempo en la FP2 cuando se salió de la pista, generando daños graves en su coche. Quedó 20° en ambas prácticas libres y sólo hizo mejor tiempo que Jack Doohan de Alpine en la clasificación.