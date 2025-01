Franco Colapinto ya tiene un competidor en Alpine: “Mi objetivo es un asiento en la Fórmula 1”

Franco Colapinto sorprendió a todos esta semana, cuando dejó Williams para sumarse a Alpine. Sin embargo, el argentino comenzará como piloto de reserva y ya tiene un competidor que le peleará un lugar en la Fórmula 1.

Se trata de Ryo Hirakawa, piloto de reserva al igual que Colapinto, quien comentó su meta para la próxima temporada y fue contundente: “Mi objetivo final es competir en la Fórmula 1 como piloto a tiempo completo”.

En ese sentido, el asiático de 30 años detalló sus sensaciones ante Motosport: «Con cada sesión de F1 que he tenido, me siento más confiado. En Abu Dhabi, hice tiempos decentes a pesar de rodar poco con McLaren. Mi actuación en el test de Haas también fue bien recibida. Aunque todavía no estoy familiarizado con el coche de Alpine, confío en adaptarme rápidamente”.

Hirakawa fue confirmado por la escudería francesa el mismo día que anunciaron la llegada del oriundo de Pilar, el 9 de enero. El piloto asiático ya tuvo experiencias con otras dos estructuras de la parrilla.

El bicampeón en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con Toyota estará a bordo de un Alpine en los entrenamientos del Gran Premio de Japón y adelantó: “Suzuka será decisivo, mi objetivo es mostrar un buen rendimiento allí».

Además, se refirió a los rumores sobre un acuerdo entre Toyota y Alpine y defendió su lugar en la estructura europea: “Ellos buscaban un piloto rápido. Mi desempeño en los Emiratos Árabes Unidos y mis trofeos en el WEC ayudan a asegurar su evaluación”.

Antes de finalizar, el nacido en Kure, se refirió a Pierre Gasly, piloto titular de la escudería y remarcó que “es el hombre con más experiencia en el conjunto. Aprendiendo de él, superaré a otros”.

Los detalles de la llegada de Colapinto a Alpine

El piloto argentino se sumó a la escudería francesa y firmó un contrato por «múltiples temporadas». Comenzará como piloto de reserva, pero estará atento al desempeño del novato Jack Doohan, quien tomó el lugar de Esteban Ocon (se fue a Haas), ya que solo tiene aseguradas como titular las primeras seis carreras de la temporada.

«Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá tareas con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Autos Anteriores (TPC), además de contribuir en el simulador», explicaron desde el equipo de raíces francesas mediante un comunicado.

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Williams para fichar a Colapinto. Es evidente que es uno de los mejores jóvenes talentos del automovilismo en este momento. Es justo decir que su aparición en la parrilla de Fórmula 1 el año pasado sorprendió a muchos, incluido yo», planteó el italiano Flavio Briatore, asesor principal de Alpine.