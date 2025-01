Colapinto en Alpine: así serán sus primeros trabajos en el nuevo equipo de la Fórmula 1

Ya se sabe que Franco Colapinto formará parte del equipo Alpine y que en el arranque de la temporada de Fórmula 1 será piloto de prueba, pero el argentino tendrá otras actividades a partir de los próximos días. Hará entrenamientos, similares a los que realizaba en Williams, pero además trabajará en el simulador, asistirá a todas las carreras y seguramente tendrá tiempo en pista bajo el formato de test TPC.

¿De qué se trata? TCP es la sigla en inglés de Pruebas de Autos Anteriores. La F1 ofrece la posibilidad a los pilotos de reserva de realizar test con autos de dos años de antigüedad, como mínimo.

Este formato permite a los competidores adaptarse a procesos dentro del equipo. En 2025, las TPC están limitadas a 20 días por año para los pilotos que no compiten en el campeonato.

Liberty Media fue clave, según Felipe Mc Gough

Franco Colapinto seguirá dentro de la Fórmula 1 en 2025 después de que fuera anunciado por Alpine como uno de sus pilotos reserva y tras la noticia, el empresario ligado a la Fórmula 1, Felipe Mc Gough, resaltó el papel fundamental que ocupó Liberty Media, empresa de comunicación estadounidense, en la resolución del futuro del joven de Pilar.

“Creo que la Liberty Media tomó su parte al interesarse en no perderlo a Franco. Estuvo pendiente de la situación en la que estaba, pero entiendo que no ejerció presión para un lado ni el otro, aunque escuchó los dos lados de la campana. En el paddock se lo ha visto a James Vowles esperar para hablar con Stefano Domenicali y es seguro que no solo tenía que ver con el equipo Williams», afirmó.

Y remató: «Como dueño del circo, seguro haya analizado las posibilidades”, resumió Mc Gough, quien trabaja para la vuelta de la F1 a Argentina, algo que podría concretarse en 2026 o 2027.