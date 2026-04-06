Alianza le ganó a Independiente en Cutral Co y Lifune quedó con cinco punteros

En el clásico entre los dos que más títulos ganaron de Lifune, Alianza derrotó 3 a 2 a Independiente de Neuquén y el Oficial quedó con cinco punteros luego de cuatro fechas.

En el Coloso del Ruca Quimey, el Celeste contó nuevamente con el Pulpo Lencina como entrenador. El local abrió el marcador a los 12′ con un centro de tres dedos de Leandro Cerda que empujó por el segundo palo Joaquín Rikemberg.

A los 36′, Alejandro Díaz metió el segundo para el Gallo con un gran amague ante su marcador y una buena definicón frente al arquero.

Sobre el final del primer tiempo, Alianza marcó el 3-0 luego de un remate de Valentino Digorado y un rebote de Juan Torralba que aprovechó Díaz.

El Rojo reaccionó en el cierre del partido y descontó en dos ocasiones. Primero con una palomita de Hernán Azaguate en un centro Pablo Namuncurá y después con un penal de Pablo Vergara que convirtió de cabeza en el rebote después de que atajara Tomás Capdevila.

Independiente no pudo empatarlo en los cinco minutos de descuento y ahora, con siete puntos, comparte la cima con Alianza y otros tres equipos más.

Otro de los líderes es San Patricio que le ganó 1 a 0 a Río Grande y siguió de fiesta después del título que consiguió en la Copa Provincial ante Maronese.

Petrolero también llegó a siete puntos con su empate agónico en el 1 a 1 ante Centenario en el Gigante del Barrio Sarmiento. El otro líder es Unión Vecinal que igualó 3 a 3 con Patagonia en uno de los adelantos.

Deportivo Rincón, con seis puntos, puede quedar como único puntero si mañana derrota a Maronese en el pendiente. El Dino también debe su cruce con Don Bosco. Los zapalinos golearon 4 a 0 a Pacífico en su primer triunfo en el torneo.