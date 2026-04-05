Deportivo Rincón volvió a su cancha y le ganó a Argentino de Monte Maíz en el Federal A

En el esperado regreso a su cancha histórica, Deportivo Rincón le ganó 2 a 0 a Argentino de Monte Maíz por la tercera fecha del Federal A.

En el camping «Elías Moisés Gómez», donde nunca había jugado en esta categoría, el festejo fue completo con goles de Cristian Estigarribia y Facundo Miguel.

El León golpeó rápido y a los 11 minutos abrió el marcador. Axel Oyola sacó un fuerte remate, el arquero dio rebote y Estigarribia metió el 1 a 0 de cabeza.

El equipo neuquino dominó y tuvo las mejores ocasiones. Oyola tuvo dos claras con un tiro que atajó el arquero y otro que se fue apenas por arriba del travesaño.

Sobre el final, a los 41′ del complemento, Rincón lo liquidó con una sutil definición del ingresado Facundo Miguel que aprovechó el mano a mano y puso el 2 a 0.

El club realizó varias obras en el predio y amplió las dimensiones del campo de juego. De esta manera, volvió a la cancha donde jugó siempre pero en la que nunca lo había hecho por el Federal A. Desde el ascenso, había sido local en la Ciudad Deportiva.

De esta manera, el León logró su primer triunfo de la temporada después de la caída 5 a 0 con San Lorenzo en la Copa Argentina y el empate 2 a 2 con FADEP en Mendoza. La próxima fecha, visitará a Juventud Unida de San Luis.