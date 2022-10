Aplazaron los estudios a Dybala, lesionado en la victoria de la Roma

Paulo Dybala postergó el estudio que se tiene que realizar para conocer el grado de la lesión que sufrió en el triunfo de la Roma, que lo obligó a abandonar el partido. Gentileza.

El delantero Paulo Dybala, lesionado ayer en la victoria de Roma frente al Lecce, por 2 a 1, en un partido correspondiente a la Serie A de Italia, conocerá recién mañana el grado exacto de su dolencia muscular, que podría comprometer su participación en el Mundial de Qatar.

Los estudios médicos a La Joya estaban programados para realizarse hoy temprano, pero fueron aplazados hasta mañana y los resultados podrían ser “menos graves de lo esperado” en un primer momento, según lo anunciado por los medios de prensa.

La preocupación por la lesión del delantero argentino fue más importante después de las declaraciones del entrenador portugués José Mourinho luego del partido se preguntó “¿cómo está Dybala? Mal para no asegurar muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023”.

El delantero ejecutó el penal que le dio el triunfo a la Roma y de inmediato se tocó el muslo izquierdo con muecas de dolor. Luego de ser reemplazado, su rostro en el banco de suplentes daba indicios de una situación compleja a 42 días del inicio del Mundial.

“Para conocer el alcance de la lesión de Dybala y cuánto tiempo tendrá que permanecer quieto será necesario realizar las pruebas instrumentales que se llevarán a cabo el martes presumiblemente por la mañana”, informaron allegados a la Roma.

En caso que la lesión muscular sea de primer grado, el argentino permanecerá de baja un par de semanas y tendrá tiempo de recuperación para el Mundial, pero si la dolencia es grado 2 deberá estar inactivo un mes, lo que comprometería su presencia en Qatar 2022.

Dybala salió con una lesión después de anotar de penal para la Roma en el partido que superó al Lecce, por la Serie A. Gentileza.

Dybala, quien permanece en contacto con el médico del seleccionado Daniel Martínez, es el futbolista argentino de mejor presente en la Serie A italiana. Desde su llegada al club de la capital a principios de temporada, procedente de Juventus, el ex Instituto de Córdoba jugó 11 partidos oficiales entre el Calcio y la Europa League y anotó 7 goles.