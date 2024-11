Argentina recibe a Perú en La Bombonera por las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

Esta noche, Argentina enfrentará a Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste recibirá al elenco dirigido por Jorge Fossati en La Bombonera, en lo que será el último partido de la Selección en el año.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan con la necesidad de volver al triunfo luego de lo que fue la dura caída en Paraguay por 2-1 ante la Albirroja. Aunque el triunfo significa algo más que ratificar la punta en el certamen sudamericano, ya que el triunfo de Francia ante Italia por 3-1 en la Nations League dejó a Argentina sin margen de error y la obliga a quedarse con los tres puntos para continuar en la cima del ranking FIFA.

Para este encuentro, Scaloni no tendrá a su once ideal, ya que la racha de lesionados complicó los planes del entrenador que meterá mano en el equipo para quedarse con la victoria en casa. En las últimas horas se sumaron dos nuevos protagonistas a la extensa lista de bajas: Nahuel Molina y Cristian Romero. El lateral derecho sufrió una molestia en la cara posterior del muslo derecho, mientras que Cuti fue desafectado por un problema que había traído desde su último partido en Inglaterra.

El candidato por Molina es Gonzalo Montiel, mientras que Leonardo Balerdi reemplazaría a Romero: ya lo había hecho en el entretiempo en Paraguay. Además, otro de los que llega con algunas dudas desde lo físico es Nicolás Tagliafico. El lateral tuvo algunas molestias en la última presentación y encendió las alarmas en el cuerpo técnico, aunque en los últimos entrenamientos se lo vio bien y sería titular si llega en condiciones. En caso de no poder estar, el lateral izquierdo sería ocupado por Facundo Medina, quien junto a Giuliano Simeone fueron citados de emergencia.

Por su parte, la selección de Perú no atraviesa su mejor momento y llega a este cruce anteúltima, con tan solo siete unidades en once fechas, y está fuera de la zona de clasificación. Viene de igualar sin goles ante Chile y hace dos partidos que no consigue el triunfo. El último, ante Uruguay por la mínima.

La probable formación de Argentina para recibir a Perú

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de Perú para visitar a Argentina por las Eliminatorias

Pedro Gallese; Carlos Zambrano o Aldo Cardozo, Miguel Araujo, Alexander Callens; Andy Polo, Oliver Sonne, Sergio Peña, Luis Advíncula, Jesús Castillo u Horacio Calcaterra; Paolo Guerrero y Alex Valera o Bryan Reyna. DT: Jorge Fossati.

Por dónde ver Argentina ante Perú por las Eliminatorias

El encuentro internacional comenzará a las 21 y será televisado por Tyc Sports y Telefé.

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Wilmar Roldán.