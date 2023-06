Así fue la presentación de Mac Allister como refuerzo del Liverpool

Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la Selección Argentina, iniciará una nueva etapa de su carrera tras firmar con el Liverpool de Inglaterra y lucirá la camiseta número 10, luego de hacer historia en su paso por el Brighton en la Premier League.

“Desde que gané la Copa del Mundo, dije que quiero ganar más trofeos y creo que este club me ayudará a hacer eso, ese es el objetivo y cuando estás en un gran club como este tienes que ganar trofeos. Entonces, eso es lo que quiero. Desde que llegué aquí, puedo ver lo grande que es este club: los jugadores que tenemos, el personal, todos. Estoy muy contento y con muchas ganas de jugar en este club”, declaró el mediocampista argentino de 24 años.

Si bien desde la entidad no informaron cuál es el monto que abonaron, el diario local Daily Mail aseguró que el club desembolsará alrededor de 35 millones de libras esterlinas (unos 43 millones de dólares), teniendo en cuenta que inicialmente se hablaba de una suma cercana a los 60 millones de libras (unos 74 millones de dólares).

Sin informaciones oficiales, todo hace indicar que el bajo precio estaría vinculado a una cláusula en el contrato del volante que se renovó en octubre del 2022.

En la entrevista que realizó con Liverpool, dejó una singular comparación entre su antiguo club y el actual: “Tengo que decir que tengo muy buenos recuerdos en Anfield, pero espero que los que vienen sean aún mejores. Jugué para Boca Juniors y siento que Liverpool es ese tipo de equipo donde los fanáticos apoyan todo el juego. Tengo muchas ganas de jugar frente a nuestros fanáticos y mostrar lo que podemos hacer”.

"It's amazing to be here and I can't wait to get started"



