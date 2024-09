Así será el homenaje a Di María antes del partido con Chile por Eliminatorias

Ángel Di María tendrá su merecido homenaje en el Estadio Monumental este jueves antes del partido contra Chile luego de su retiro de la Selección Argentina tras ganar la última Copa América.

Previo al cruce por las Eliminatorias al Mundial 2026, el Fideo recibirá un reconocimiento especial por su gran trayectoria en la Albiceleste donde ganó cuatro títulos, además de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y un Mundial Sub 20.

En primera medida, se especuló con que juegue 11 minutos pero Lionel Scaloni descartó esa posibilidad. «La primera idea era de que juegue. No que lo haga pocos minutos. Pensándolo bien después, aproveché a hablar bien con él y que lo importante era que la gente lo despida. El partido es muy importante y creo que esa idea (que juegue 11 minutos) no estuvo. Él me dijo que tenía claro que su tiempo había terminado en la Selección«, afirmó el DT.

Los detalles del homenaje a Di María

De esa manera, el homenaje será en la previa al partido con Chile. Cerca de las 20, una hora antes del encuentro, el rosarino ingresará a la cancha donde reproducirán un video con saludos y sus momentos destacados en la Selección.

Di María tendrá su momento para dar unas palabras y el plantel lo acompañará a un costado, previo a la entrada en calor. Luego del partido, todos festejarán ante el público la obtención de la Copa América 2024.

Fideo jugó 145 partidos con la Selección Argentina en los que convirtió 31 goles y dio 30 asistencias. Con un gol en cada final, fue campeón de la Copa América 2021, Finalíssima 2022 y Mundial 2022, además de la Copa América de este año.