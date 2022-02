Battaglia definió los concentrados de Boca y no está Pavón

Sebastián Battaglia dejó afuera de los convocados a Cristian Pavón, quien está en conflicto con Boca Juniors y, por el momento, no será tenido en cuenta. Gentileza.

Boca tiene todo listo para el debut en la Copa Liga Profesional de mañana contra Colón de Santa Fe, en la Bombonera, y esta mañana salió la lista de concentrados por el entrenador Sebastián Battaglia, con la confirmación de la ausencia de Cristian Pavón.

Kichán está en conflicto con el club por no llegar a un acuerdo para renovar su contrato y todo indica que se irá a Atlético Mineiro de Brasil, como jugador libre, a partir de julio. El delantero ya había sido relegado por el entrenador en la pretemporada y su situación para no tener retorno.

Los que sí están en la lista son tres de los refuerzos para el 2022,como son Nicolás Figal, Guillermo Pol Fernández y Darío Benedetto. Los últimos dos estarán de movida contra el Sabalero, que contará con el estreno del entrenador Julio C. Falcioni y el regreso de Luis Pulga Rodríguez..

“La decisión de si va a estar o no Pavón, la tomo yo. Después tendrá que definir su futuro el día de mañana. Ojalá tenga la posibilidad de renovar, pero son cosas que no me involucran. Por el momento es parte del plantel”, comentó Battaglia acerca del futuro del delantero.

En redes sociales se confirmó la lista de citados por Battaglia para afrontar el primer partido de Boca en la Copa de la Liga Profesional. Gentileza.

La probable formación de Boca vs. Colón, por la Copa Liga Profesional sería Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Benedetto y Sebastián Villa.