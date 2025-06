Boca se planta ante Bayern Munich: «No le tenemos miedo a nadie»

Luego de lo que fue el empate 2-2 ante Benfica en el debut, el plantel de Boca se ilusiona con dar el batacazo en la segunda fecha ante el Bayern Munich por el Mundial de Clubes. Este viernes, el Xeneize se medirá con los alemanes y varios jugadores palpitaron la previa con confianza.

Tomás Belmonte, quien ingresó por Ander Herrera y se perfila como titular ante los teutones, opinó sobre el cruce con las Águilas y aseguró que «sabemos que hicimos muy buenas cosas. Hay que mantener eso, enfrentarlo de la mejor manera y no meternos atrás. El partido con Bayern va a ser muy físico». Además no ocultó la confianza de cara a la segunda jornada: «En la cancha somos once contra once, no le tenemos miedo a nadie».

«Tenemos que cuidar las líneas, ellos son muy buenos en todos lados. Pero nosotros no tenemos que fijarnos tanto en ellos, tenemos que fijarnos en cómo vamos a ser nosotros, a enfrentar el partido y salir a ganar», opinó y destacó la presencia de los hinchas en la tribuna: «Es una locura, estamos muy agradecidos, todavía no lo podemos creer, somos locales en todos lados».

Alan Velaso y su confianza en Boca: «No tenemos nada que envidiarle»

Otro que rompió el silencio en la previa fue Lautaro Blanco. El lateral se refirió al debut y no ocultó su bronca por el empate: «Mañana tenemos que entrar al cien como el otro día y en el caso de que el partido nos de a favor los mínimos detalles para que no se nos vuelva a escapar un resultado positivo»

En ese sentido, planteó que «es un rival de primer nivel del mundo, pero nosotros estamos confiados», y reafirmó la tranquilidad que hay puertas adentro: «Boca no tiene que envidiarle a ningún equipo del mundo, sí hay realidades futbolísticas, pero desde el convencimiento del grupo todo se equipara y pueden salir las cosas muy bien».