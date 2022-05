Brasil reclama un millón y medio de dólares por el clásico cancelado con Argentina

La Confederación Brasileña de Fútbol reclamará un resarcimiento económico por el amistoso que se canceló con la selección argentina. Gentileza.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pretende cobrarle a la empresa británica Pitch, con la que tiene un contrato para organizarle partidos amistosos, 1.500.000 dólares por no realizar el partido con Argentina, que estaba pautado para el 11 de junio en Australia.

El partido fue anunciado oficialmente por los australianos, quienes comenzaron con la venta de entradas, e incluso el entrenador de Brasil, Tite, había citado a los jugadores para ese amistoso que finalmente quedó en la nada, al igual que otros dos de preparación.

Con la confirmada cancelación del partido ante el representativo de Argentina, el seleccionado de Brasil jugará solo dos amistosos en la ventana de junio, el 2 de ese mes frente a Corea del Sur y el 6 ante Japón en Tokio, dos rivales que están lejos del poderío de otros equipos, por caso el que tiene como figura a Lionel Messi.

Al margen del fallido clásico en Oceanía, Brasil y Argentina tienen pendiente el partido por las Eliminatorias, que fue interrumpido el 5 de septiembre de 2021 cuando agentes de migración ingresaron a la cancha de Corinthians, en San Pablo, para avisarle a cuatro jugadores argentinos que violaron las normas sanitarias previstas por el Coronavirus.

La FIFA decidió que hay que jugar este partido y la fecha fijada será la del 22 de setiembre, por lo que se espera que los dirigentes de Brasil confirmen la sede antes del 22 de junio. No obstante, existe la posibilidad de que partido no se lleve a cabo debido a los recursos que presentarán tanto Argentina como Brasil. La AFA anunció formalmente que recurrirá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para pedir los tres puntos del partido y no tener necesidad de ingresar a la cancha, pero el presidente de la CBF Ednaldo Rodrigues también dejó claro que quiere los puntos.