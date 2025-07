Chelsea es finalista del Mundial de Clubes: venció al Fluminense con la ley del ex como protagonista

Esta tarde se llevó a cabo la primera semifinal del Mundial de Clubes entre Fluminense y Chelsea en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El conjunto londinense sacó a relucir su jerarquía y se impuso por 2-0 con un exjugador del conjunto brasileño como protagonista: Joao Pedro. El delantero marcó el doblete que le dio el pase a la final a los Blues.

En los primeros minutos, el elenco de Londres mostró su dominio y tuvo varias chances de abrir el marcador aunque falló en las precisión final. Sin embargo, antes de los 20 minutos apareció la inexorable ley del ex para poner en ventaja a los Blues.

A los 18, Joao Pedro capturó un rebote en la puerta del área y sobre la esquina izquierda, abrió el pie para sacar un derechazo cruzado que se metió en el ángulo del arquero Fabio. El brasileño no festejó su primer gol con la camiseta del elenco inglés ya que vistió la camiseta del Flu hasta el 2019. Cabe remarcar que el extremo llegó al Chelsea en las instancias finales del certamen y disputó su segundo partido.

Tan solo siete minutos después, Hércules tuvo la chance de marcar la igualdad para los brasileños tras anticipar al arquero, pero Marc Cucurella logró rechazar la pelota en la línea y evitar el empate.

A los 34 minutos, tras un tiro libre desde la izquierda, una mano en el área del Chelsea fue sancionada como penal para Fluminense. Pero luego del llamado del VAR, el árbitro retractó de la decisión y el conjunto brasileño no tuvo su oportunidad desde los doce pasos.

En el complemento, el brasileño volvió a dar el golpe contra su exequipo. A los 11 minutos, el Chelsea aprovechó una contra y Joao Pedro sacó un derechazo cruzado para reventar el arco y estirar la ventaja de los ingleses.

