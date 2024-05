Chicho Serna rompió el silencio sobre el caso de Valentini en Boca: «Tenemos la función de cuidar al club»

El conflicto entre Boca y Nicolás Valentini continúa y por el momento, el jugador sigue «colgado» por el club. Ahora, Mauricio Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol, habló sobre el caso del zaguero y reveló detalles de la negociación.

Durante la negociación por el nuevo contrato, el Xeneize había aceptado las condiciones que exigía el central de la Selección Argentina y le había ofrecido extender el vínculo hasta diciembre de 2028 con una mejora en el salario. Sin embargo, el defensor se negó a firmar.

A partir de esa situación, el club de La Ribera decidió que no sea tenido en cuenta por el entrenador Diego Martínez hasta que se llegue a una solución.

Chicho Serna habló sobre el caso del jugador y dio detalles de la medida: «Se hizo una negociación y no se ha podido llegar a un acuerdo. Son decisiones que se toman, indistintamente de a dónde lleguen o cómo se tomen, pero nosotros como Consejo tenemos la función de cuidar al club. Son negociaciones donde uno ofrece algo, el otro quiere otra cosa. Hay algunas que se dan mucho más fácil, hay otras que son más complejas».

El ídolo Xeneize durante la era de Carlos Bianchi explicó a Infobae que «ahora está en un Stand by. No se puede ir en junio porque él tiene contrato con nosotros hasta diciembre. Todo es posible. Nunca hay un no definitivo frente a muchas situaciones».

Además, Serna remarcó cuál es el factor que influye en las negociaciones: «Los familiares son los más complicados. Se hace muy difícil porque en muchas de las reuniones participan, y eso a veces es difícil porque uno entiende que el familiar está defendiendo a su hijo o a su hermano, entonces por ahí se mezclan los sentimientos, pero siempre buscamos llegar a un final feliz».

Antes de finalizar remarcó que la renovación «es el objetivo. Nunca buscamos chocar por más que se presenta y es parte de todo este mundo del fútbol, de lo mediático que se maneja hoy. Tratamos de llevarlo de la mejor manera».