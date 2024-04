Problemas entre Boca y Nicolás Valentini por la renovación: la tajante decisión que tomó el club

Valentini comunicó que no va a renovar su contrato con Boca.

A fin de año, varios jugadores terminan su contrato en Boca. Nicolás Valentini es la prioridad a renovar del Xeneize por su gran proyección a futuro. Sin embargo, aún no hubo acuerdo entre las partes y la negociación está estancada. Por este motivo, desde el club tomaron una determinación con el defensor de cara al cierre de la Copa de la Liga Profesional.

De los siete jugadores que finalizan su contrato en Boca a fin de año, Nicolás Valentini es la prioridad a renovar en el club por su proyección, al ya haber sido citado por la Selección Argentina Mayor y por una futura venta, pero todavía no hay un acuerdo. Pese a que el Consejo aceptó lo que pidió, el jugador les comunicó que no firmará en esos términos y el Xeneize decidió que no sea convocado ante Godoy Cruz.

Desde septiembre del año pasado, el representante de Valentini y las autoridades del club de la Ribera están en contacto. El jugador pidió una mejora de su contrato, y el mes pasado Boca aceptó sus condiciones. Le ofreció una extensión del contrato hasta diciembre de 2028 y pasaría a cobrar el mismo monto que Cristian Medina.

Sin embargo, el jueves pasado se reunieron tres integrantes del Consejo de Fútbol (Raúl Cascini, Marcelo Delgado y el colombiano Mauricio Serna), el defensor y su representante Maximiliano Pra, y se confirmó que no llegaron a un acuerdo contractual. Este domingo, desde el entorno del jugador aseguraron que no firmará la renovación en esos términos. Se conoció que más allá de estar de acuerdo en el contrato, quieren cobrar un retroactivo.

Desde el Xeneize se planteó que aceptaron todo lo que Nicolás Valentini pidió desde un primer momento y no quieren moverse de la oferta que le dieron.

Mientras que desde el lado del defensor de la Selección Argentina trascendió que tiene el deseo de ser transferido a mitad de año a Europa, para aprovechar su presente futbolístico.

Ante este panorama, Boca tomó la decisión de que Valentini no forme parte de la convocatoria del equipo dirigido por Diego Martínez pare recibir a Godoy Cruz este martes en La Bombonera.

El defensor seguiría entrenando con el plantel hasta diciembre y se le cumplirá con todo su contrato hasta fin de año.