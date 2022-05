Cipolletti perdió con Estudiantes en San Luis y se quedó sin invicto en el Federal

En la fecha 9 del Torneo Federal A de fútbol, Cipolletti sufrió su primera derrota del campeonato. El Albinegro perdió 3 a 1 con Estudiantes en San Luis y se quedó sin invicto.

Como había ocurrido en la igualdad con Desamparados, los primeros dos tantos del encuentro se dieron muy rápido, pero esta vez el que pegó primero fue Cipo. Ezequiel Ávila, uno de los jugadores regionales que siempre responde cada vez que lo necesitan, abrió la cuenta sobre los 18′.

Sin embargo, al toque apareció Maximiliano Casa para igualar las acciones un par de minutos después, en una noche soñada para el delantero del conjunto puntano, que fue superior en la primera parte.

En el arranque del complemento el local pegó rápido de la mano de Imanol Rodríguez a la salida de un tiro de esquina. El defensor puso en ventaja a Estudiantes, que aguantó la ventaja con uñas y dientes pese a los intentos de Cipo y los cambios que metió Germán Alecha.

Cuando el Capataz iba por el empate y tenía presencia en el área rival, un pelotazo largo encontró mal parado a Crespo y aprovechó Casa para concretar su doblete y sentenciar la victoria.

Cipo no fue el mismo del resto del torneo. Tanto en lo futbolístico como en lo físico, el Albinegro se vio superado y perdió de forma justa. El resultado lo deja en el octavo lugar de la zona Sur, el último de los que clasifican a playoffs. Además, en la próxima fecha será local del líder Olimpo de Bahía Blanca, que hoy derrotó 2-0 a Villa Mitre en el clásico.

SÍNTESIS

Estudiantes de San Luis: Martín Perelman; Brian Acuña, Brayam Sosa, Imanol González, Cristian Gorgerino; Santiago Briñone, Agustín Stancatto, Ulises Ojeda, Maximiliano Casa; Pablo López y Lautaro Ruíz Martínez. DT Héctor Arzubialde

Cipolletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Manuel Berra, Brian Berlo, Gastón Roselló; Braian Meza, Maxi Amarfil, Ezequiel Ávila, Fernando Pettineroli; Diego Bielkiewicz y Enzo Romero. DT Germán Alecha

Goles: PT 18 Ezequiel Ávila (C), 20 Maximiliano Casa (E). ST 4 Imanol González (E), 22 Casa (E).

Cambios ST 14 Matias Ruiz Sosa y Diego Medina por Lautaro Ruiz Martínez y Ulises Ojeda (E), 16 Maximiliano López y Javier Fernández por Roselló y Pettinerolli (C). 25 Baldiol por Brignone (E) 27 Diego Aguirre por Amarfil (C), 39 Maximiliano Casa y Julián Leonori por Casa y Ojeda (E), 42 Diego González por Magnago (C).

Árbitro: Luis Martínez. Cancha: Odicino-Benoza