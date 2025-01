Cipolletti se arma con jugadores zonales: quiénes son los 8 refuerzos de la región

Mientras busca incorporar más refuerzos con experiencia en el ascenso, Cipolletti también puso el ojo en los futbolistas de la región y anunció la llegada 8 jugadores zonales.

La idea es que entrenen desde ahora con la primera local que dirige Guillermo Doglioli y luego sean evaluados por Daniel Cravero para el Federal A. Todo dependerá de cómo siga el mercado de pases y al rendimiento de estos futbolistas en las prácticas.

El primer nombre que se conoció fue el de Enzo Vallejos, delantero proveniente de Deportivo Roca. El otro ex jugador del Naranja que se sumó es el volante ofensivo Lautaro Bassi.

Por su conocimiento del fútbol neuquino, Doglioli acercó a varios que se destacaron en Lifune. Los volantes Hernán Azaguate (ex Centenario, Alianza e Independiente), Pablo Firpo (ex Centenario, Independiente y Maronese) y Damián Pacheco (ex Independiente y también Cipolletti); los defensores Ramiro Sepúlveda (ex Alianza y Rincón) y Luis Cabezas (ex Independiene y Maronese) y el delantero Alfredo Armoa (ex Alianza y Rincón).

La pretemporada del Federal A comenzará el 9 de febrero de cara al torno que iniciará el 16 de marzo. Los refuerzos confirmados hasta el momento para el equipo de Cravero son el mediocampista central Daniel Gómez, el volante ofensivo Matías Páez, y el lateral/volante Gustavo Mbombaj. Además, continúan Facundo Crespo y Yago Piro.