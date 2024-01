Con amigos es mejor: Lionel Messi volvió a Inter Miami y se reencontró con Luis Suárez

Lionel Messi y Luis Suárez se reencontraron este sábado en el inicio de la pretemporada de Inter Miami, en el Florida Blue Training Center, bajo el mando del director técnico rosarino Gerardo «Tata» Martino.

La Pulga y el Pistolero, ambos de 36 años, no compartían plantel desde mediados de 2020 cuando el uruguayo salió de Barcelona por una decisión de la dirigencia, avalada por el entonces entrenador neerlandés Ronald Koeman.

En honor a la amistad que cultivan desde su histórica sociedad en el club catalán, las dos figuras del fútbol mundial se mostraron sonrientes en las instalaciones de la franquicia floridiana, también en compañía de otros dos exjugadores culé como Jordi Alba y Sergio Busquets.

Messi y Suárez jugaron en Barcelona 258 partidos, anotaron juntos 99 goles (56 el argentino servido por el uruguayo y 43 de modo inverso) y ganaron 13 títulos, entre ellos, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes en 2015, además de cinco Liga de España.

En la carrera profesional del campeón mundial en Qatar 2022, Suárez fue el socio con el que produjo la mayor cosecha de tantos, seguido luego por el brasileño Neymar (67), y los españoles Pedro (67) y Andrés Iniesta (53).

Suárez se convirtió en la incorporación estelar de Inter Miami en el presente mercado de pases, después de su destacado paso por Gremio de Brasil, con fue subcampeón de la Serie A y registró 27 goles y 19 asistencias en 53 partidos disputados el año pasado.

El uruguayo se une a un plantel de figuras que tendrá como principales desafíos en 2024 la conquista de la Major League Soccer, la Liga de Campeones de la Concacaf y la defensa del título Leagues Cup, único logro hasta el momento en la joven historia de «Las Garzas».

Inter Miami comenzó hoy la pretemporada con un cargado calendario de seis partidos amistosos en cinco países, lo que demandará viajes por Estados Unidos, El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón.

“Feliz, contento, un nuevo desafio.”



