Con el debut de Fernando Gago como DT, Boca visita a Tigre por la Liga Profesional: hora, TV, formaciones

El encuentro entre Boca y Tigre se llevará todas las miradas por el debut de Fernando Gago como entrenador del Xeneize en el marco de la decimoctava fecha de la Liga Profesional.

El club de La Ribera visitará al Matador con el objetivo de sumar tres puntos de oro. El encuentro se jugará desde las 19:15, en el estadio José Dellagiovanna, con el arbitraje de Fernando Echenique. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Tras el fin del ciclo de Diego Martínez y el breve interinato de Mariano Herrón que le permitió volver al triunfo ante Argentinos Juniors, por 1-0, con gol de Miguel Merentiel, en La Bombonera, finalmente llegó el momento de que Pintita tome las riendas del equipo para intentar revertir el mal momento futbolistico.

Hasta el momento, el Xeneize se ubica décimo en la tabla de posiciones con 24 puntos, producto de 6 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

Con tan solo una semana de trabajo, Gago tendrá la gran responsabilidad de guiar a sus dirigidos hacia la victoria para empezar a conseguir resultados que le permitan crecer en la tabla anual y de esta forma, clasificar a la Copa Libertadores 2025

Respecto al encuentro de esta tarde, si bien el DT no dio indicios de cual sería su once inicial, todo indicaría que le daría oportunidad a Sergio Romero y Marcos Rojo, dos de los referentes que fueron cuestionados en el último tiempo. El defensor, volvería al equipo titular en lugar de Cristian Lema, quien tuvo molestias musculares que no le permitieron trabajar con normalidad.

Tigre, por su parte, viene de darle vuelta el partido a Atlético Tucumán. En condición de visitante, los dirigidos por Sebastián Dominguez, se impusieron por 2-1 con goles de Matías Orihuela y Santiago González.

De esta manera, suma 21 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates, 6 derrotas y se encuentra decimoséptimo en la tabla con la necesidad de sumar. Tras el triunfo ante el Decano, el entrenador del Matador no realizaría cambios en el equipo.

Formación probable de Tigre para enfrentar a Boca

Felipe Zenobio; Gian Nardelli, Brian Leizza, Nehuén Paz; Martín Garay, Santiago González, Agustín Cardozo, Sebastián Medina, Tomás Galván; Gonzalo Maroni y Florián Monzón. DT: Sebastián Domínguez.

Formación probable de Boca para enfrentar a Tigre

Sergio Romero; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Mediana, Ignacio Miramón, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Fernando Gago.