Con la dupla Cabral – Palacio, Cipolletti le apuesta al doble 9

Uno es el goleador de Cipolletti en el campeonato. El otro convirtió el sábado por la noche su primer tanto con la camiseta albinegra.

Son Favio Cabral y Jonatan Palacio, el “doble 9” que le dio a Cipo una victoria muy importante contra Sansinena en La Visera de Cemento.

En un partido muy interrumpido en el que el visitante golpeó primero, los delanteros hicieron dos goles parecidos, con remates fuertes y altos, imposibles para el arquero rival.

La lesión de José Michelena supuso un problema de difícil solución para Darío Bonjour. Luego de algunas pruebas, ensayó con el ingreso de Palacio. A pesar de sus características similares a las de Cabral, demostraron que pueden combinar muy bien.

Con 1,90 metros de altura, Palacio es el encargado de peinar de cabeza los envíos largos y laterales al área. De esa manera, le aliviana el trabajo físico a Cabral y por esa vía llegó el 1-1 con Sansinena.

También fue la fórmula contra Círculo Deportivo. Ese día Jonatan fue suplente pero ingresó en el complemento, en otro encuentro en el que Cipo empezó 1 a 0 abajo y lo dio vuelta.

“Es una jugada armada, aprovechando la altura de Palacio para que peine el lateral. Me dejó mano a mano, vi que el arquero no salía y busqué fuerte al primer palo, sabía que no iba a llegar a reaccionar”, describió Cabral sobre su gol, el 11° que mete en el campeonato.

Sobre su anotación, Palacio comentó: “Es algo que venimos entrenando, con la pelota en el piso. Fue una jugada rápida, no dudé y le pegué de primera”.

Acerca de la dupla, Cabral afirmó: “Nos da una ayuda muy clara en ofensiva, ganamos mucho por su altura. Cada vez nos vamos entendiendo más y teniendo más química, eso ayuda mucho al equipo”.

“Me siento muy cómodo, de a poco nos vamos conociendo. Se está dando bien, mientras sume para el equipo, eso es lo más importante”, aseguró por su parte Palacio.

Con el triunfo del sábado, el sexto en siete partidos en La Visera desde que asumió Bonjour, el Albinegro le sacó 3 puntos a Sansinena y a Santamarina para afianzarse en el tercer puesto, dentro de la zona de clasificación.

“Teníamos muy claro que era un partido clave. Fue duro, con ellos se encontraron con el gol primero pero tuvimos la humildad, el trabajo y el sacrificio para darlo vuelta. Además fuimos eficaces en el área, sabíamos que alguna nos iba a quedar”, analizó Cabral.

“Todos los partidos que quedan son finales, necesitábamos los tres puntos y los conseguimos. Estamos con confianza y seguridad”, indicó Palacio.

La semana de Cipolletti será apretada ya que el miércoles visitará a Liniers en Bahía Blanca desde las 20 y el domingo recibirá a Villa Mitre.