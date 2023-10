Con Lionel Messi, pero sin Ángel Di María, Lionel Scaloni dio la lista de la Selección Argentina

La Selección Argentina está a una semana de su próximo compromiso en las Eliminatorias Sudamericanas y Lionel Scaloni dio la lista de 34 jugadores para afrontar los partidos ante Paraguay (12 de octubre en el Monumental) y Perú (17 de octubre en el Nacional de Quito). Lionel Messi, a pesar de su ausencia en los últimos partidos, estará a disposición del entrenador, pero no así Ángel Di María, quien se lesionó en el último juego con Benfica.

En la nueva lista se destacan los regresos de dos campeones mundiales, Marcos Acuña y Paulo Dybala; y tres que son habitué en el plantel de Scaloni: Giovani Lo Celso, Lucas Martínez Quarta y Lucas Ocampos.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

Eliminatorias para el Mundial 2026: Ahora son 34, en la anterior fueron 32

Lionel Scaloni tiene como objetivo incrementar el número de alternativas en la Selección Argentina y sigue en período de pruebas. De movida, subió en dos la cantidad de convocados (32 a 34) y entre los retoques hay un cambio de figuritas desde la MLS. Esta vez llamó a Facundo Farías, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, pero no a Alan Velasco. Además, repitió con dos jugadores de Paranaense, Bruno Zapelli (ex Belgrano) y Lucas Esquivel (Unión).

Las otras novedades en esta nueva lista pasan por los llamados a Carlos Alcaraz (Southampton) y Marco Pellegrino (Milan). El ex Racing puede aportar en varias posiciones de ataque y lo del ex zaguero de Platense tiene que ver con otra ausencia de peso: Lisandro Martínez, del Manchester United, no jugará hasta el 2024.

Facundo Buonanotte, Ángel Correa, Facundo Medina y Marcos Senesi son cuatro que no repiten, aunque seguramente tendrán oportunidades en las próximas jornadas de Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial 2026.