Con un gol de Almada de penal y otro de Gondou, Argentina venció a Perú por el Preolímpico

Con un gol de Thiago Almada de penal y otro de Luciano Gondou, la Selección Argentina le ganó 2 a 0 a Perú por el segundo partido del Preolímpico de Venezuela y se acomodó en su grupo.

El equipo Sub 23 que dirige Javier Mascherano logró su primer triunfo después de empatar 1 a 1 con Paraguay en el debut. Ambos lideran con 4 puntos, aunque la Albiceleste tiene un gol más diferencia.

A pesar de que el equipo mejoró con los ingresos de Claudio Echeverri, Luciano Gondou y Federico Redondo en el segundo tiempo, el entrenador confió en los mismos once que arrancaron en el estreno.

Argentina atacó principalmente por la banda izquierda con la proyección de Valentín Barco, que se asoció con Cristian Medina, su compañero en Boca.

¡ROMERO SALVÓ A PERÚ!



Medina tuvo la chance de adelantar a la Albiceleste en el marcador, pero se encontró con la buena respuesta del arquero blanquirrojo. #PreolímpicoEnTyCSports pic.twitter.com/RPLyivDXee — TyC Sports (@TyCSports) January 24, 2024

Medina tuvo las dos primeras claras pero falló en la definición. Primero tras una pared con Thiago Almada en la que definió débil ante la salida del arquero, Diego Romero.

Luego, recibió un pase de Pablo Solari y la cruzó para forzar una gran atajada de Romero con la pierna. A los 32’ se dio la gran polémica de la noche. Santiago Castro no cabeceó de lleno en un córner, Solari la devolvió al medio sobre la línea y el propio Castro convirtió pero el juez de línea levantó la bandera.

¿QUÉ COBRÓ? ¡ESCANDALOSO GOL ANULADO A ARGENTINA! 😡



Santi Castro ponía el 1 a 0 para la Selección pero el árbitro, a instancias del línea, invalidó la acción por un offside INEXISTENTE. Sigue 0 a 0. #PreolimpicoEnTyCSports pic.twitter.com/nmFRZbaw2I — TyC Sports (@TyCSports) January 24, 2024

La decisión fue insólita ya que no había offside ni se había ido la pelota. En el Preolímpico no hay VAR por lo que no hubo revisión.

Más allá de que dominó el juego, a Argentina le faltó algo de ritmo y Mascherano metió dos cambios en el entretiempo. Ingresaron Juan Nardoni y Baltasar Rodríguez, ambos volantes de Racing, por Sforza y Medina. En el primer tiempo salió lesionado Marco Di Césare y lo reemplazó el defensor de San Lorenzo Gonzalo Luján.

La Selección volvió a estar cerca en el arranque del complemento con un remate lejano de Solari que tapó abajo Romero.

La gran chance se dio a los 6 minutos. Barco encaró por izquierda, enganchó hacia el área y lo derribaron justo sobre la línea. El árbitro no dudó y cobró penal. Almada se hizo cargo del tiro y puso el 1 a 0.

¡GOL DE ARGENTINA🇦🇷! Lo bajaron a Valentín Barco en el área y Thiago Almada lo cambió por gol, para darle la victoria parcial a la Selección. Seguí toda la acción EN VIVO por la pantalla de @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá 👉 https://t.co/aFycRpY1tZ pic.twitter.com/VQfP6zUIFP — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) January 25, 2024

Al igual que en el primer partido entraron Redondo y Gondou y el delantero definió el encuentro a 3′ del final en su segundo gol en el torneo.

Baltasar Rodríguez buscó en largo a Nardoni que tocó al medio para Almada. El capitán no fue egoísta y se la dejó servida a Gondou para el 2-0.

¡LO LIQUIDA ARGENTINA!



Otra vez sobre el cierre, Gondou volvió a aparecer para la Albiceleste y esta vez decretó el 2-0 ante #Perú. #PreolímpicoEnTyCSports pic.twitter.com/XzKilEOKuG — TyC Sports (@TyCSports) January 25, 2024

Ahora Argentina tendrá fecha libre y volverá a jugar el martes contra Chile. Si vuelve a ganar quedará cerca de la clasificación. Luego cerrará el grupo el viernes siguiente ante Uruguay.

Argentina formó con: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Juan Sforza, Cristian Medina, Thiago Almada; Pablo Solari y Santiago Castro. Ingresaron: Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Juan Nardoni, Federico Redondo y Luciano Gondou.